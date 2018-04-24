Muay Thai Sporcuları Şampiyonaya Hazırlanıyor

Sivas'ın Kangal ilçesinde Muay Thai sporcusu öğrenciler Mersin'de yapılacak olan Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor.

Kangal'da antrenör Tahir Sığırcı tarafından 75'inci Yıl Ortaokulu'nda açılan Muay Thai kursuna katılan öğrenciler başarılarıyla adından söz ettiriyor. Bugüne kadar katıldığı turnuvalarda 3 kez Türkiye şampiyonu, 2 kez Avrupa ikinciliği ve 1 kez de dünya üçüncülüğü kazanan öğrenciler antrenörleri gözetimde Mersinde'de düzenlenecek olan Türkiye Şampiyonası'na hazırlanıyor. Bugüne kadar 13 madalya kazananan sporcular şampiyonadan da madalya ile dönmek istiyor.

Antrenör Tahir Sığırcı,"Amacımız sporcularımızın sosyal bir aktivite bulunması sokaklarda boş vakit geçirmemesidir. Sporcularımızın önce Türkiye'de sonra Avrupa'da ve dünyada başarılı olmalarını istiyoruz. 2.5 aylık bir çalışmamız var. Sivas'ta 13 sporcumuz şampiyon oldu." dedi. - SİVAS