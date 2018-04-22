Muay Thai Okul Sporları Van İl Turnuvası, Erciş ilçesinde yapıldı.

Erciş İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen müsabakalara, 30 okuldan 100 öğrenci katıldı.

Muay Thai Doğu Anadolu Bölge Koordinatörü ve Milli Antrenör Sinan Ağlar, böyle bir turnuvanın Erciş'te ilk defa düzenlendiğini söyledi.

Turnuvaya, 30 okuldan, 100 öğrencinin katıldığını hatırlatan Ağlar, "Müsabakalarda şampiyon olan öğrencilerimiz Mersin'de düzenlenecek Muay Thai Okullararası Şampiyonası'nda Van'ı temsil edecek." dedi.

Dereceye giren öğrencilere başarı belgesi verilen müsabakaları, Erciş İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Şirin Yaşar, Erciş Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Harun Yaşar, Erciş İlçe Milli Eğitim Müdürü Erol Şimşek, okul müdürleri ve sporcuların aileleri izledi.