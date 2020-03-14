Muay thai hocası, bir sporcusuna daha cinsel saldırıda bulunmuş
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Muay thai hocası, bir sporcusuna daha cinsel saldırıda bulunmuş - Haber
Nevşehir, Konya, Anne, Güncel

Muay thai hocası, bir sporcusuna daha cinsel saldırıda bulunmuş

KONYA'da 2'si 18 yaşından küçük, 3 kız sporcuya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan muay thai hocası ve aynı zamanda il temsilcisi Mehmet Ali A.'nın (47), 17 yaşındaki bir başka sporcusuna da cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

14.03.2020 11:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 11:17
Muay thai hocası, bir sporcusuna daha cinsel saldırıda bulunmuş

KONYA'da 2'si 18 yaşından küçük, 3 kız sporcuya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan muay thai hocası ve aynı zamanda il temsilcisi Mehmet Ali A.'nın (47), 17 yaşındaki bir başka sporcusuna da cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Mehmet Ali A.dan şikayetçi olan E.B., "Beni zorla evine çağırdı ve istismarda bulundu. Bu 3 sefer oldu" dedi. Şikayetçi olan 4 kız sporcunun da anne ve babalarının ayrı olduğu, özellikle bu tür kızları seçtiği ileri sürüldü.

Konya'da, 10 Mart Salı günü polis merkezine giden muay thai sporcusu F.A. (20), 1 ay önce Türkiye Şampiyonası için gittikleri Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde kaldıkları otelin asansöründe hocası Mehmet Ali A.'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. F.A. polisteki ifadesinde, "Şubat ayında Nevşehir'de Türkiye Şampiyonası vardı. 3 Şubat'ta Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki otele gittik. 3 gün sonra yemeğe inmek için bir arkadaşım ile asansöre bindik. Mehmet Ali A. da bizimle aynı asansöre bindi. Asansör dolmaya başladıkça Mehmet Ali Hoca beni omzumdan tutup geriye doğru çekti. Daha sonra elini sol göğsümün üzerine koydu. Rahatsız olduğumu söyleyince elini çekti. Bu sefer kalçamdan tutup tekrar beni kendisine doğru çekti. Korktuğum için asansörde sesimi çıkartamadım" dedi. Gözaltına alanın Mehmet Ali A. kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Mehmet Ali A. çıkarıldığı mahkemece 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.

Çıkan haberlerin ardından lise öğrencisi E.B. de, Mehmet Ali A. hakkında kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayette bulundu. Yaşadıklarını  DHA'ya anlatan E.B., "Mehmet Ali A. benim hocamdı. Muay thai il temsilcisiydi. İster istemez şampiyonalarda tanıştık. Bana doğum günümde mesaj attı. 'Sporu bırakmışsın, neden ?' dedi. Beni kulübe çağırdı. Ben de gittim. Birlikte antrenman yapmıştık. Ben o kulübe geçtim. Isınma hareketleri yaptığımızda olmayacak cinsel tacizlerde bulunuyordu. Biz ilk zamanlarda yanlışlıkla yapmıştır diye pek umursamamıştık. Bir gün Mehmet Ali A. ile çorba içmeye gittik. Hatta bir ablamız daha gelecekti o gelemeyince birlikte gitmek zorunda kaldık. Ondan sonra beni evine çay, kahve içmeye çağırdı. Çok ısrar edince gittim. Bana evini gezdirdi. Kanepede otururken üzerime geldi. Olmayacak şeyler yaptı. Ben istemiyorum dediğim halde zorla yaptı. Ben bunları kimseye anlatamadım. Beni sürekli tehdit ediyordu. Konya'da çok tanıdığım var, seni bitiririm diye laflar söylüyordu. Korkmuştum. Benim ailemi, okulumu her şeyimi biliyordu. Bana her şeyi yapabilirdi. Öldürebilirdi de" dedi.'3 SEFER TECAVÜZ ETTİ'Bu olayın ardından geçen yıl Şubat ayında ise Mehmet Ali A.'nın kendisini otele götürüp, cinsel istismarda bulunduğunu belirten E.B., sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen sene Şubat ayında Avrupa Şampiyonası'na gidecektik. Gitmeden önce bazı arkadaşlarımızla birlikte antrenman yapmıştık. Antrenmandan sonra herkes evine dağıldı. Gece yola çıkacaktık. Saat 01.00 gibi beni aldı. 'Yola çıkalım, sabah Antalya'da oluruz, otelde dinleniriz' dedi. Sonra beni aldıktan sonra, 'Çok yorgunum, dinlensek mi? Bu şekilde araba süremem' dedi. Sonra beni evine götürdü. Işıkları kapatıp bana cinsel istismarda bulundu. Ben o haldeyken Antalya'ya doğru yola çıktık. Şampiyonada bir şey olmadı. Ondan sonraki iki ayda da beni evine götürdü. Yine aynı şekilde istismarda bulundu. Sürekli yanımdan ayrılmıyordu. Beni kulüpten kovması için elimden geleni yapıyordum. Sakatlığım nedeniyle spora ara verdim. Hem sakatlığım vardı, hem de bu olayları bahane ederek yanından ayrıldım. Kimseye bir şey anlatamamıştım. Arkadaşlarım şikayetçi olunca ben de onlardan cesaret alıp, başıma gelenleri anlattım. Psikolojim bozuldu. Bununla ilgili ilaçlar kullanmaya başladım" diye konuştu.'BİZE BEN SİZİN BABANIZ GİBİYİM DİYORDU'Mehmet Ali A.'nın cinsel saldırısına maruz kaldığını belirten 3 kızdan Z.T. de (17) başından geçenleri şöyle anlatmıştı: "Bize sürekli ben sizin ağabeyiniz, babanız gibiyim derdi. Anne babam benim ayrılar. Ben onu baba gibi görüyordum. Bir şampiyonaya gitmiştik. Otelde bana ve bir erkek arkadaşıma odaya gelin sizi çalıştırayım dedi. Beni kendi yattığı odaya aldı ve ısınma hareketleri yaptırdı. Sonra bana masaj yapacağını söyledi. Masaj yaparken benim üzerime çıkarak beni fiziki olarak taciz etti. Ben kimseyi anlatamadım. Salonun bir tarafı karanlık oluyor. Bu yüzden kimse orayı görmüyor. Bir kızı seçip seni ısındırayım diyerek o kısma getiriyordu. Kızları o kısımda cinsel tacizde bulunuyordu. Aileme de söyleyemedim. Aileme başka sebepler söyledim ve kulüpten ayrıldım. Antrenman sırasında arkamızdan sarılıp, bize cinsel tacizde bulunuyordu" diye konuştu.

Mehmet Ali A.'nın hakkında şikayette bulunan 4 kız sporcunun da anne ve babalarının ayrı olduğu, Mehmet Ali A.'nın özellikle bu tür kızları seçtiği ileri sürüldü.


Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler Haber
Elazığ depreminde zarar gören evden çıktı, apar topar gelip götürdüler
Dominik'te koronavirüs paniği! Acun Ilıcalı şimdi ne yapacak? Haber
Dominik'te koronavirüs paniği! Acun Ilıcalı şimdi ne yapacak?
İran'dan sonra bir komşumuzda daha ölümler tedirgin ediyor Haber
İran'dan sonra bir komşumuzda daha ölümler tedirgin ediyor
Koronavirüs sonrası vatandaşın tercihi oldu! Satış patlaması yaşanıyor Haber
Koronavirüs sonrası vatandaşın tercihi oldu! Satış patlaması yaşanıyor
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı! Nedeni alkış alacak cinsten Haber
Bill Gates Microsoft yönetiminden ayrıldı! Nedeni alkış alacak cinsten
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik Haber
Korona tedavisinde heyecanlandıran gelişme: Virüsü etkisiz hale getirdik
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
TFF Başkanı Nihat Özdemir'e açıkça soruldu: Maçlar şifresiz mi yayınlanacak?
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Irak'tan gelen uçakta bulunan Türk işçiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Beyaz Saray'dan Trump'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama: Karantina altına alınmasına ihtiyaç yok
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu
Çekicinin yoldan kaldırdığı aracını dağılmış halde buldu
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Benzinin litre fiyatı 2 yıl sonra ilk defa 6 TL'nin altına geriledi!
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Rizeliler koronavirüsten çay kolonyası ile korunuyor
Aksaray'da bir yolcu otobüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 44 yaralı
Aksaray'da bir yolcu otobüsü, seyir halindeki tıra arkadan çarptı: 44 yaralı
Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi
Sampdoria'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı 5'e yükseldi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
AK Parti'nin hafta sonu yapılacak kongreleri koronavirüs nedeniyle ertelendi
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Bilim Kurulu üyesi, Türkiye'deki ikinci vakanın durumuna ilişkin bilgi verdi: Kötü durumda değil
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Premier Lig'de tüm maçlar, 3 Nisan'a kadar ertelendi
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
Bilim Kurulu üyesi: Koronavirüs karantinasındaki hastalara HIV ve sıtma ilaçları veriliyor
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
Son Dakika: Beşiktaş, 1986-1987 sezonunun şampiyonluğu için TFF'ye başvuruda bulundu
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Altının kilogramı 320 bin liraya geriledi
Altının kilogramı 320 bin liraya geriledi
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Son Dakika: 3 bakan, koronavirüse karşı alınan yeni tedbirleri açıkladı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 5'e çıktı
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Koronavirüs nedeniyle Almanya Ligi ertelendi
Rizeli kemençe ustası Alihan Civelek, Koronavirüs için türkü yazdı
Rizeli kemençe ustası Alihan Civelek, Koronavirüs için türkü yazdı
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Son dakika: Yunanistan'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ikinci can kaybı yaşandı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Türkiye'de kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı? İşte merak edilen sorunun yanıtı
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Serenay Sarıkaya ile aşk yaşayan Cem Yılmaz'dan evlilik yorumu: Size haber vereceğiz
Kabe'de koronavirüs tedbiri: Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
Kabe'de koronavirüs tedbiri: Cuma namazı tavaf alanının dışında kılındı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sadi Konuk Hande Soral Demet Akalın Fahrettin Koca
Spor Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Nisan Koronavirüs Donald Trump
Şu an buradasınız: Muay thai hocası, bir sporcusuna daha cinsel saldırıda bulunmuş - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2020 12:08:00. #1.14#