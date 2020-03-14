Muay thai hocası, bir sporcusuna daha cinsel saldırıda bulunmuş KONYA'da 2'si 18 yaşından küçük, 3 kız sporcuya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan muay thai hocası ve aynı zamanda il temsilcisi Mehmet Ali A.'nın (47), 17 yaşındaki bir başka sporcusuna da cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi.

KONYA'da 2'si 18 yaşından küçük, 3 kız sporcuya cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan muay thai hocası ve aynı zamanda il temsilcisi Mehmet Ali A.'nın (47), 17 yaşındaki bir başka sporcusuna da cinsel saldırıda bulunduğu iddia edildi. Mehmet Ali A.dan şikayetçi olan E.B., "Beni zorla evine çağırdı ve istismarda bulundu. Bu 3 sefer oldu" dedi. Şikayetçi olan 4 kız sporcunun da anne ve babalarının ayrı olduğu, özellikle bu tür kızları seçtiği ileri sürüldü.

Konya'da, 10 Mart Salı günü polis merkezine giden muay thai sporcusu F.A. (20), 1 ay önce Türkiye Şampiyonası için gittikleri Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde kaldıkları otelin asansöründe hocası Mehmet Ali A.'nın kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu iddia ederek şikayetçi oldu. F.A. polisteki ifadesinde, "Şubat ayında Nevşehir'de Türkiye Şampiyonası vardı. 3 Şubat'ta Nevşehir'in Kozaklı ilçesindeki otele gittik. 3 gün sonra yemeğe inmek için bir arkadaşım ile asansöre bindik. Mehmet Ali A. da bizimle aynı asansöre bindi. Asansör dolmaya başladıkça Mehmet Ali Hoca beni omzumdan tutup geriye doğru çekti. Daha sonra elini sol göğsümün üzerine koydu. Rahatsız olduğumu söyleyince elini çekti. Bu sefer kalçamdan tutup tekrar beni kendisine doğru çekti. Korktuğum için asansörde sesimi çıkartamadım" dedi. Gözaltına alanın Mehmet Ali A. kendisine iftira atıldığını ileri sürdü. Mehmet Ali A. çıkarıldığı mahkemece 'cinsel saldırı' suçundan tutuklandı.

Çıkan haberlerin ardından lise öğrencisi E.B. de, Mehmet Ali A. hakkında kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla polise şikayette bulundu. Yaşadıklarını DHA'ya anlatan E.B., "Mehmet Ali A. benim hocamdı. Muay thai il temsilcisiydi. İster istemez şampiyonalarda tanıştık. Bana doğum günümde mesaj attı. 'Sporu bırakmışsın, neden ?' dedi. Beni kulübe çağırdı. Ben de gittim. Birlikte antrenman yapmıştık. Ben o kulübe geçtim. Isınma hareketleri yaptığımızda olmayacak cinsel tacizlerde bulunuyordu. Biz ilk zamanlarda yanlışlıkla yapmıştır diye pek umursamamıştık. Bir gün Mehmet Ali A. ile çorba içmeye gittik. Hatta bir ablamız daha gelecekti o gelemeyince birlikte gitmek zorunda kaldık. Ondan sonra beni evine çay, kahve içmeye çağırdı. Çok ısrar edince gittim. Bana evini gezdirdi. Kanepede otururken üzerime geldi. Olmayacak şeyler yaptı. Ben istemiyorum dediğim halde zorla yaptı. Ben bunları kimseye anlatamadım. Beni sürekli tehdit ediyordu. Konya'da çok tanıdığım var, seni bitiririm diye laflar söylüyordu. Korkmuştum. Benim ailemi, okulumu her şeyimi biliyordu. Bana her şeyi yapabilirdi. Öldürebilirdi de" dedi.'3 SEFER TECAVÜZ ETTİ'Bu olayın ardından geçen yıl Şubat ayında ise Mehmet Ali A.'nın kendisini otele götürüp, cinsel istismarda bulunduğunu belirten E.B., sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen sene Şubat ayında Avrupa Şampiyonası'na gidecektik. Gitmeden önce bazı arkadaşlarımızla birlikte antrenman yapmıştık. Antrenmandan sonra herkes evine dağıldı. Gece yola çıkacaktık. Saat 01.00 gibi beni aldı. 'Yola çıkalım, sabah Antalya'da oluruz, otelde dinleniriz' dedi. Sonra beni aldıktan sonra, 'Çok yorgunum, dinlensek mi? Bu şekilde araba süremem' dedi. Sonra beni evine götürdü. Işıkları kapatıp bana cinsel istismarda bulundu. Ben o haldeyken Antalya'ya doğru yola çıktık. Şampiyonada bir şey olmadı. Ondan sonraki iki ayda da beni evine götürdü. Yine aynı şekilde istismarda bulundu. Sürekli yanımdan ayrılmıyordu. Beni kulüpten kovması için elimden geleni yapıyordum. Sakatlığım nedeniyle spora ara verdim. Hem sakatlığım vardı, hem de bu olayları bahane ederek yanından ayrıldım. Kimseye bir şey anlatamamıştım. Arkadaşlarım şikayetçi olunca ben de onlardan cesaret alıp, başıma gelenleri anlattım. Psikolojim bozuldu. Bununla ilgili ilaçlar kullanmaya başladım" diye konuştu.'BİZE BEN SİZİN BABANIZ GİBİYİM DİYORDU'Mehmet Ali A.'nın cinsel saldırısına maruz kaldığını belirten 3 kızdan Z.T. de (17) başından geçenleri şöyle anlatmıştı: "Bize sürekli ben sizin ağabeyiniz, babanız gibiyim derdi. Anne babam benim ayrılar. Ben onu baba gibi görüyordum. Bir şampiyonaya gitmiştik. Otelde bana ve bir erkek arkadaşıma odaya gelin sizi çalıştırayım dedi. Beni kendi yattığı odaya aldı ve ısınma hareketleri yaptırdı. Sonra bana masaj yapacağını söyledi. Masaj yaparken benim üzerime çıkarak beni fiziki olarak taciz etti. Ben kimseyi anlatamadım. Salonun bir tarafı karanlık oluyor. Bu yüzden kimse orayı görmüyor. Bir kızı seçip seni ısındırayım diyerek o kısma getiriyordu. Kızları o kısımda cinsel tacizde bulunuyordu. Aileme de söyleyemedim. Aileme başka sebepler söyledim ve kulüpten ayrıldım. Antrenman sırasında arkamızdan sarılıp, bize cinsel tacizde bulunuyordu" diye konuştu.

Mehmet Ali A.'nın hakkında şikayette bulunan 4 kız sporcunun da anne ve babalarının ayrı olduğu, Mehmet Ali A.'nın özellikle bu tür kızları seçtiği ileri sürüldü.

Kaynak: DHA