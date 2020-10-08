Muavin uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
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Muavin uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

08.10.2020 00:59 | Son Güncelleme: 08.10.2020 01:03
Muavin uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Samsun'da bir otobüs firmasında muavin olarak çalışan şahıs uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı.

Samsun'da bir otobüs firmasında muavin olarak çalışan şahıs uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda F.Z.'ye ait eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 14 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 225 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve bir otobüs firmasında muavin olarak çalıştığı öğrenilen F.Z. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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