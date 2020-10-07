Muavin uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
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Muavin uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

07.10.2020 11:07 | Son Güncelleme: 07.10.2020 13:38
Muavin uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da bir otobüs firmasında muavin olarak çalışan şahıs uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınıp mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir otobüs firmasında muavin olarak çalışan şahıs uyuşturucu ticareti iddiasıyla gözaltına alınıp mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbari bilgiler doğrultusunda F.Z.'ye ait eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 14 adet sentetik ecza hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 7 bin 225 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan ve bir otobüs firmasında muavin olarak çalıştığı öğrenilen F.Z. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren F.Z. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Muavin uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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