Muammer Yıldırım: Ligi en iyi yerde bitireceğiz

DEMİR Grup Sivasspor'un Kayserispor'dan transfer ettiği kaleci Muammer Yıldırım, yeni bir serüvene başladığını belirterek, "İyi bir takım olup, ligi en iyi yerde bitereceğiz" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Demir Grup Sivasspor'un yeni transferi Muammer Yıldırım, açıklamalarda bulundu. Kendisi için yeni bir serüvenin ve yeni bir heyecanın başladığını kaydeden 28 yaşındaki kaleci, "Kamp çalışmalarımız devam ediyor. Güzel bir ortam ve güzel bir arkadaşlık var. İyi çalışıyoruz. Günde çift antrenmanla çok iyi bir gidişat var. Transferler için yönetimimiz ve hocalarımız çalışıyor. Onların da katılmasıyla daha iyi olacak. Önümüzde hazırlık maçları da var. Hep birlikte daha iyi hazırlanıp, iyi bir takım olup, inşallah ligi en iyi yerde bitireceğiz" diye konuştu.

Takım olarak ligin yukarısını hedeflediklerini belirten Muammer Yıldırım, "Bütün futbolcular sahada elimizden gelenin en iyisini yapıp, puanlar alarak ligde yukarıya çıkmak istiyoruz. Sivas halkına bunu yaşatmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Bireysel olarak her zaman en iyisini yapmayı hedeflediğini belirten tecrübeli eldiven, "Emeğimin karşılığını sahada vermek istiyorum. Bunu da sahada inşallah göstereceğim. Neyim var neyim yok buraya vereceğim" ifadesini kullandı. Yıldırım, milli takım formasını giymeyi de hedeflediğini sözlerine ekledi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bu arada, Demir Grup Sivasspor, Bolu-Gerede kampındaki çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 11.00'de başlayan antrenman 1,5 saat sürdü. Otelin sahasında ısınma hareketleri yapan kırmızı-beyazlılar daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yaptı. Ardından dayanıklılık koşuları yapan futbolcular, son bölümde ise savunma ve hücum çalışmaları gerçekleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenman görüntüleri

Muammer Yıldırım'ın açıklamaları



Kaynak: DHA

- Sivas