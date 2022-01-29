Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi için ek alan belirlendi
AA, Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi
- Güncelleme:
- Güncelleme:
İstanbul'un Sarıyer ilçesi İ. Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir alan, "Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi İstanbul Ek Alanı" olarak belirlendi.
SARIYER, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sarıyer ilçesi İ. Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir alan, "Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi İstanbul Ek Alanı" olarak belirlendi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi