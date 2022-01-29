Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi için ek alan belirlendi - Haberler Ekonomi
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Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi için ek alan belirlendi

AA, Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi
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Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi için ek alan belirlendi

İstanbul'un Sarıyer ilçesi İ. Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir alan, "Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi İstanbul Ek Alanı" olarak belirlendi.

SARIYER, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Sarıyer ilçesi İ. Ayazağa Mahallesi'nde bulunan bir alan, "Muallimköy Teknoloji Geliştirme Bölgesi İstanbul Ek Alanı" olarak belirlendi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

AA / Deniz Çiçek Palabıyık - Ekonomi

Teknoloji Geliştirme Bölgesi, İstanbul, Ayazağa, Sarıyer, Ekonomi, Haber

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