"Muallim", Buenos Aires Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Film" seçildi

Anadolu'da kendi değerleriyle yüzleşen öğretmen Ali'nin hikayesini anlatan "Muallim" filmi, Buenos Aires Uluslararası Film Festivali'nde "En İyi Film" ödülüne layık görüldü.

American Golden Picture Uluslararası Film Festivali ile Hamilton New York Uluslararası Film Festivali'nden de ödülle dönen yapımın yönetmen koltuğuna Müslim Şahin otururken, yapımcılığını ise Halit Arabacı üstlendi.

AA muhabirine açıklamada bulunan Şahin, uluslararası festivallerden ödül almanın mutluluk verdiğini belirterek, her sinemacının beğenilmeyi ve takdir edilmeyi arzu ettiğini söyledi.

Şahin, festival sürecinin devam ettiğini vurgulayarak, "Başvurduğumuz festivallerden haber bekliyoruz. Yavaş yavaş dönüyorlar. Başvurduğumuz pek çok festivalden kabul aldık. Japonya, Rusya ve Avrupa'daki festivallerde de filmimizin gidişatından çok memnunuz. Bu bizi daha sonra yapacağımız filmler konusunda da cesaretlendiriyor." dedi.

Özellikle uluslararası platformlarda karşılık bekleyen sinemacılar için festivallerin önemine işaret eden Şahin, bir sinema filminin ortaya çıkmasındaki birçok unsuru festivallerin bir araya getirdiğini ifade etti.

Müslim Şahin, "Muallim" filminin hikayesin de değinerek, şu bilgileri verdi:

"Muallim, 20. yüzyılın başlarında Fransa'da mühendislik eğitimi alan ve İstanbul'a dönen genç bir Osmanlı münevverinin Anadolu'ya muallim olarak sürgün edilmesini anlatıyor. Öğretmen Ali'nin küçük gördüğü insanlarla bir arada yaşamasının üzerine kurulu bir hikaye bu. Tabii Anadolu'da özellikle jön Türklerle alakalı bir ön yargı var. Onlar Anadolu insanı tarafından imparatorluğun içinde bulunduğu durumun sorumlusu olarak görülüyor. Her iki tarafın birbirine karşı ön yargıları var ancak zaman içinde ortak paylarının daha fazla olduğunu görüyorlar. Bu anlamda bugüne bakan bir tarafı da var."

Türkiye'de sinema, ABD'de yönetmenlik eğitim alan Müslim Şahin'in ilk uzun metraj sinema filmi olan Muallim, TRT ile Kültür ve Turizm Bakanlığının ortak yapımı olma özelliğini de taşıyor.