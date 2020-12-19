Son dakika haberleri... Muafiyeti suiistimal genelgesi çıkmıştı, ilk ceza yazıldı
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Son dakika haberleri... Muafiyeti suiistimal genelgesi çıkmıştı, ilk ceza yazıldı

19.12.2020 12:42 | Son Güncelleme: 19.12.2020 13:06
Son dakika haberleri... Muafiyeti suiistimal genelgesi çıkmıştı, ilk ceza yazıldı

Son dakika gündem haberine göre Korona virüs ile mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan 56 saatlik kısıtlama da İçişleri Bakanlığı tarafından bu hafta içi yayınlanan 'muafiyeti suiistimal' genelgesi kapsamında, Bahçelievler'de iş yeri olan kuyumcu atölyesi sahibi Avcılar'da takside yakalanınca polis tarafından idari para...

Korona virüs ile mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan 56 saatlik kısıtlama da İçişleri Bakanlığı tarafından bu hafta içi yayınlanan 'muafiyeti suiistimal' genelgesi kapsamında, Bahçelievler'de iş yeri olan kuyumcu atölyesi sahibi Avcılar'da takside yakalanınca polis tarafından idari para cezası tutanağı tutuldu.

81 il genelinde uygulanan 56 saatlik kısıtlama kapsamında muafiyet halleri dışında sokağa çıkma kısıtlandı. Her hafta sonu uygulanan kısıtlama kapsamında muafiyeti suiistimal eden vatandaşlar olduğu da görülmüştü. Hafta içerisinde İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla ilgili de genelge yayınlandı. Yayınlanan genelge kapsamında muafiyet belgesi bulunan kişilerin zaman ve mekan uyumu olmadığı takdirde ceza uygulanacağı söylenildi. Avcılar'da, durdurulan taksi içerisinde kuyumcu atölyesi sahibi olduğunu ve Esenyurt'tan altın alacağı bahanesini sunan bir yabancı uyruklu kişiye de muafiyeti suiitmal ettiği için idari para cezası tutanağı düzenlendi.

(İHA)

Son dakika haberleri... Muafiyeti suiistimal genelgesi çıkmıştı, ilk ceza yazıldı
Son dakika haberleri... Muafiyeti suiistimal genelgesi çıkmıştı, ilk ceza yazıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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