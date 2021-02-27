"Muafiyet belgesi" denetimine katılan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'dan uyarı Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

"Muafiyet belgesi" denetimine katılan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'dan uyarı Açıklaması

27.02.2021 14:49 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:49

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf kişilerin, belgelerine yönelik denetime katıldı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf kişilerin, belgelerine yönelik denetime katıldı.

Günaydın, beraberinde İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile Cumhuriyet Meydanı'nda Kovid-19'la mücadele kapsamında yapılan denetimlere iştirak etti.

Denetimde sürücülerin ve yolcuların muafiyet belgeleri kontrol edildi, kısıtlamaya uymayanlar hakkında tutanak tutuldu.

Günaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı kişilerin kısıtlamadan muaf tutulduğunu anımsatarak gerçeğe aykırı belge düzenleyip dışarı çıkanları tespit ettiklerini söyledi.

Kayseri'de bir önceki haftaya göre vaka sayılarının yaklaşık yüzde 30 arttığına değinen Günaydın, bunun arzu edilmeyen bir durum olduğunu aktardı.

"Kurallara uyarak bize destek veren herkese teşekkür ederim." diyen Günaydın, zaruri olmadıkça evden çıkılmaması çağrısında bulundu.

Günaydın, sağlık, emniyet ve jandarma ekiplerinin sahada çalıştığının vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Erciyes Kayak Merkezi'nden kimlerin faydalanacağı belirlenmiş. Elindeki muafiyet belgesini kullanarak Erciyes'e çıkmak ve oradaki kalabalığı artırmak çok doğru değil. Buna kimsenin hakkı yok. Kurallara uyduğumuz sürece vakalar artmaz. Bu konuda çok güzel mücadele ettik. Şimdi bu kazanımları kaybedersek geçmişteki fedakarlığın hiçbir anlamı kalmayacak. Kayseri gibi yerde 200 bine yakın muafiyet belgesi varsa bunun tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çalışmalara başladık. Bize, herhangi bir muafiyet tanınmadıysa bunu değişik yollarla elde etmenin anlamı yok."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Alişan Sezen Aksu Türkan Şoray
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Hüseyin Göçek Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Doğum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: "Muafiyet belgesi" denetimine katılan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'dan uyarı Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 14:52:19. #1.14#
title