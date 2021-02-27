"Muafiyet belgesi" denetimine katılan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'dan uyarı Açıklaması

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf kişilerin, belgelerine yönelik denetime katıldı.

Günaydın, beraberinde İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ve İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile Cumhuriyet Meydanı'nda Kovid-19'la mücadele kapsamında yapılan denetimlere iştirak etti.

Denetimde sürücülerin ve yolcuların muafiyet belgeleri kontrol edildi, kısıtlamaya uymayanlar hakkında tutanak tutuldu.

Günaydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı kişilerin kısıtlamadan muaf tutulduğunu anımsatarak gerçeğe aykırı belge düzenleyip dışarı çıkanları tespit ettiklerini söyledi.

Kayseri'de bir önceki haftaya göre vaka sayılarının yaklaşık yüzde 30 arttığına değinen Günaydın, bunun arzu edilmeyen bir durum olduğunu aktardı.

"Kurallara uyarak bize destek veren herkese teşekkür ederim." diyen Günaydın, zaruri olmadıkça evden çıkılmaması çağrısında bulundu.

Günaydın, sağlık, emniyet ve jandarma ekiplerinin sahada çalıştığının vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Erciyes Kayak Merkezi'nden kimlerin faydalanacağı belirlenmiş. Elindeki muafiyet belgesini kullanarak Erciyes'e çıkmak ve oradaki kalabalığı artırmak çok doğru değil. Buna kimsenin hakkı yok. Kurallara uyduğumuz sürece vakalar artmaz. Bu konuda çok güzel mücadele ettik. Şimdi bu kazanımları kaybedersek geçmişteki fedakarlığın hiçbir anlamı kalmayacak. Kayseri gibi yerde 200 bine yakın muafiyet belgesi varsa bunun tekrar gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çalışmalara başladık. Bize, herhangi bir muafiyet tanınmadıysa bunu değişik yollarla elde etmenin anlamı yok."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan