Muaccel Borçlar Yeniden Yapılandırılıyor

Tarımsal amaçlı kooperatiflere kullanılan kredilerin yeniden yapılandırıldığı belirtildi.



Batman Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Tarımsal amaçlı kooperatiflere kullandırılacak kredilere ilişkin yönetmelik ve mülga tarımsal kooperatiflerin yatırım faaliyetlerine yapılacak devlet yardımı yönetmeliği hükümlerine göre bakanlığımız kaynaklarından kullandırılan kredilerin 27 Mayıs 2017 tarihi itibariyle muaccel hale gelip bakanlıkça tahsil oluru alınmış olan veya tahsil oluru alınması gereken kooperatif ve ortakları ile ilgili mevzuatı uyarınca yeniden yapılandırılan ancak taksitleri süresinden ödenmeyen bakanlığımıza ait alacaklar yeniden yapılandırılarak taksitlendirilecektir. Son başvuru tarihi 31 Temmuz 2017 mesai saati sonuna kadardır "denildi. - BATMAN