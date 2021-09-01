Mu varyantı nedir? Mu varyantı aşılara karşı dirençli mi?

Tüm dünyada etkili olan Delta varyantı tehlikesi devam ederken, Dünya Sağlık Örgütü haftalık yayımladığı raporunda 'Mu' adını verdiği B.1.1621 varyantına dikkat çekti. Peki, Mu varyantı aşılara karşı dirençli mi? Mu varyantı nedir?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 31 Ağustos'ta yayımladığı haftalık raporunu, özellikle Güney Amerika'da etkili olan 'B.1.621' varyantına ayırdı. Raporda; varyantın 'incelenmesi' gereken varyantlar arasında olduğuna dikkat çekilirken, Güney Amerika ve Avrupa'da vakalar olduğunun altı çizildi. Mu varyantı nedir? Mu varyantı aşılara karşı dirençli mi? Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

MU VARYANTI NEDİR?

DSÖ, 'Mu' ismi verilen B.1.1621 varyantının aşılara karşı daha dirençli olabileceğini düşündüren mutasyonlara sahip olduğunu, ancak bunu daha fazla incelemek için yeni çalışmalara ve verilere ihtiyaç duyulacağını ifade etti.

VARYANT KÜRESEL OLARAK YAYILIYOR

Mu varyantının küresel yaygınlığının şu anda yüzde 0,1 seviyelerinde olmasına rağmen, Kolombiya'da vakaların yüzde 39'unu ve Ekvador'daki vakalarını yüzde 13'ünü oluşturduğunu bildirirken, yaygınlığın sürekli artışta olduğunu vurguladı.

ŞİMDİLİK 'İLGİ VARYANTLARI' ARASINDA

DSÖ, koronavirüs varyantlarını iki sınıfa ayırarak inceliyor. Bunlar, VOC (endişe varyantları) ve VOI (ilgi varyantları) olarak sınıflandırılıyor. Şimdiye kadar dört varyant endişe varyantları listesine girdi. Bunlar; 193 ülkede görülen Alfa, 141 ülkede görülen Beta, 91 ülkede tespit edilen Gamma, 170 ülkede tespit edilen ve son dönemde etkili olan Delta varyantları olarak belirtiliyor. 'Mu Varyantı' şimdilik 'ilgi varyantları' arasında sınıflandırılıyor.