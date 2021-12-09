MTV zam oranı 2022! Yeni MTV fiyatları 2022! Resmi Gazete MTV'ye zam mı geldi, indirim mi? Motorlu taşıtlar vergisi ne kadar olacak?

MTV 2022 ne kadar oldu? MTV zam oranı ne kadar? sorularının yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. İlgili karar Cumhurbaşkanı Kararı'nın 197 sayılı MTV Kanununun 10'uncu maddesine göre karar verildiği belirtildi.

MTV ZAM ORANI 2022

Yeni yılda ödenecek MTV belli oldu: Yüzde 25 zam geldi! Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne 2022 yılında yüzde 25 zam yapılması kararı alındı. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeniden değerleme oranını yüzde 25 olarak belirleyen Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yani yüzde 11,2'lik bir indirim geldi.

MTV'NİN YENİDEN DEĞERLEME ORANI RESMİ GAZETE'DE

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yeniden değerleme oranını yüzde 36.2'den yüzde 25'e indiren Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10'uncu maddesi gereğince karar verildi.

İlgili Cumhurbaşkanı Kararının Ekinde şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Kararı'nda 2021 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 12/2/1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5'inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarife, 6'ıncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifler ve geçici 8'inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2022 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %25 olarak belirlenmiştir." Karar 01/01/ 2022 tarihinde yürütüleceği belirtildi. Kararın Hazine ve Maliye Bakanlığını yürütülecek. -

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