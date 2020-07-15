MTV ödemesi son gün ne zaman? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV ücretleri ne kadar? Motorlu Taşıtlar Vergisi yani MTV 2. taksit ödemeleri 1 Temmuz itibariyle başlamıştı. Araç kullanıcıları MTV son ödeme tarihini araştırıyor. Yılda iki defa gerçekleştirilen MTV ödemeleri nasıl yapılır?

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinin ilk taksidi Ocak ayında alınmaya başlamıştı, ikinci taksitler ise Temmuz ayında alınıyor. Taksit ödemelerini verilen süre içerisinde yapmayanlar için ödenmesi gereken miktara günlük faiz uygulanacak. MTV 2020 ücretleri haberimizde. MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN? Ocak ayında ilk taksidi ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci ve son taksidi de 1 Temmuz'da ödenmeye başlamıştı. İkinci taksit ödemeleri için son gün ise 31 Temmuz olarak belirlendi. MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR? Motorlu Taşıt Vergisi ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca site üzerinden önceki döenmlere ait borçlar da sorgulanabiliyor. MTV taksitleri 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden ödenebilecek. MTV, anlaşmalı bankaların şubelerinden ya da mobil, internet ve telefon bankacılığından, PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden de ödenebiliyor. 2020 MTV ÜCRETLERİ Aracın türü, yaşı ve motor hacmi göz önünde bulundurularak hesaplanan Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 fiyatları şöyle: 01.01.2018 öncesi tescil (1-3 yaş) 0-1300 cc-964 lira 1301-1600 cc-1678 lira 1601-1800 cc-2964 lira 1801-2000 cc-4670 lira 01.01.2018 öncesi tescil (4-6 yaş) 0-1300 cc-672 lira 1301-1600 cc-1258 lira 1601-1800 cc-2316 lira 1801-2000 cc-3596 lira 01.01.2018 öncesi tescil (7-11 yaş) 0-1300 cc-376 lira 1301-1600 cc-730 lira 1601-1800 cc-1364 lira 1801-2000 cc-2114 lira 01.01.2018 sonrası tescil (1-3 yaş) 0-1300 cc Matrahı 46 bin 300 liraya kadar 964 lira Matrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası 1059 lira Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü 1156 lira 1301-1600 cc Matrahı 46 bin 300 liraya kadar 1678 lira Matrahı 46 bin 300-81 bin 100 lira arası 1846 lira Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü 2014 lira 1601-1800 cc Matrahı 115 bin 900 lira 3260 lira Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü 3557 lira 1801-2000 cc Matrahı 115 bin 900 lira 5136 lira Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü 5603 lira