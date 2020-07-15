MTV ödemesi son gün ne zaman? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV ücretleri ne kadar?
Motorlu Taşıtlar Vergisi yani MTV 2. taksit ödemeleri 1 Temmuz itibariyle başlamıştı. Araç kullanıcıları MTV son ödeme tarihini araştırıyor. Yılda iki defa gerçekleştirilen MTV ödemeleri nasıl yapılır?
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinin ilk taksidi Ocak ayında alınmaya başlamıştı, ikinci taksitler ise Temmuz ayında alınıyor. Taksit ödemelerini verilen süre içerisinde yapmayanlar için ödenmesi gereken miktara günlük faiz uygulanacak. MTV 2020 ücretleri haberimizde.
MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?
Ocak ayında ilk taksidi ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci ve son taksidi de 1 Temmuz'da ödenmeye başlamıştı. İkinci taksit ödemeleri için son gün ise 31 Temmuz olarak belirlendi.
MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?
Motorlu Taşıt Vergisi ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca site üzerinden önceki döenmlere ait borçlar da sorgulanabiliyor. MTV taksitleri 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden ödenebilecek. MTV, anlaşmalı bankaların şubelerinden ya da mobil, internet ve telefon bankacılığından, PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden de ödenebiliyor.
2020 MTV ÜCRETLERİ
Aracın türü, yaşı ve motor hacmi göz önünde bulundurularak hesaplanan Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 fiyatları şöyle:
01.01.2018 öncesi tescil (1-3 yaş)
0-1300 cc-964 lira
1301-1600 cc-1678 lira
1601-1800 cc-2964 lira
1801-2000 cc-4670 lira
01.01.2018 öncesi tescil (4-6 yaş)
0-1300 cc-672 lira
1301-1600 cc-1258 lira
1601-1800 cc-2316 lira
1801-2000 cc-3596 lira
01.01.2018 öncesi tescil (7-11 yaş)
0-1300 cc-376 lira
1301-1600 cc-730 lira
1601-1800 cc-1364 lira
1801-2000 cc-2114 lira
01.01.2018 sonrası tescil (1-3 yaş)
0-1300 cc
Matrahı 46 bin 300 liraya kadar
964 lira
Matrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası
1059 lira
Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü
1156 lira
1301-1600 cc
Matrahı 46 bin 300 liraya kadar
1678 lira
Matrahı 46 bin 300-81 bin 100 lira arası
1846 lira
Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü
2014 lira
1601-1800 cc
Matrahı 115 bin 900 lira
3260 lira
Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü
3557 lira
1801-2000 cc
Matrahı 115 bin 900 lira
5136 lira
Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü
5603 lira