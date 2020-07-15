MTV ödemesi son gün ne zaman? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV ücretleri ne kadar?
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MTV ödemesi son gün ne zaman? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV ücretleri ne kadar?

Motorlu Taşıtlar Vergisi yani MTV 2. taksit ödemeleri 1 Temmuz itibariyle başlamıştı. Araç kullanıcıları MTV son ödeme tarihini araştırıyor. Yılda iki defa gerçekleştirilen MTV ödemeleri nasıl yapılır?

MTV ödemesi son gün ne zaman? MTV ödemesi nasıl yapılır? MTV ücretleri ne kadar?
15.07.2020 14:32 | Son Güncelleme: 15.07.2020 14:35

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesinin ilk taksidi Ocak ayında alınmaya başlamıştı, ikinci taksitler ise Temmuz ayında alınıyor. Taksit ödemelerini verilen süre içerisinde yapmayanlar için ödenmesi gereken miktara günlük faiz uygulanacak. MTV 2020 ücretleri haberimizde.

MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

Ocak ayında ilk taksidi ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci ve son taksidi de 1 Temmuz'da ödenmeye başlamıştı. İkinci taksit ödemeleri için son gün ise 31 Temmuz olarak belirlendi.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Motorlu Taşıt Vergisi ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden gerçekleştirilebiliyor. Ayrıca site üzerinden önceki döenmlere ait borçlar da sorgulanabiliyor. MTV taksitleri 02:00-22:00 saatleri arasında anlaşmalı bankalar aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinden ödenebilecek. MTV, anlaşmalı bankaların şubelerinden ya da mobil, internet ve telefon bankacılığından, PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden de ödenebiliyor.

2020 MTV ÜCRETLERİ

Aracın türü, yaşı ve motor hacmi göz önünde bulundurularak hesaplanan Motorlu Taşıtlar Vergisi 2020 fiyatları şöyle:

01.01.2018 öncesi tescil (1-3 yaş)

0-1300 cc-964 lira

1301-1600 cc-1678 lira

1601-1800 cc-2964 lira

1801-2000 cc-4670 lira

01.01.2018 öncesi tescil (4-6 yaş)

0-1300 cc-672 lira

1301-1600 cc-1258 lira

1601-1800 cc-2316 lira

1801-2000 cc-3596 lira

01.01.2018 öncesi tescil (7-11 yaş)

0-1300 cc-376 lira

1301-1600 cc-730 lira

1601-1800 cc-1364 lira

1801-2000 cc-2114 lira

01.01.2018 sonrası tescil (1-3 yaş)

0-1300 cc

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

964 lira

Matrahı 46 bin 300 - 81 bin 100 lira arası

1059 lira

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

1156 lira

1301-1600 cc

Matrahı 46 bin 300 liraya kadar

1678 lira

Matrahı 46 bin 300-81 bin 100 lira arası

1846 lira

Matrahı 81 bin 100 lira ve üstü

2014 lira

1601-1800 cc

Matrahı 115 bin 900 lira

3260 lira

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

3557 lira

1801-2000 cc

Matrahı 115 bin 900 lira

5136 lira

Matrahı 115 bin 900 lira ve üstü

5603 lira

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