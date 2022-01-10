MTV ne zaman ödenir 2022? Motorlu taşıtlar vergisi son ödeme tarihi ne zaman?

MTV ne zaman ödenir 2022? sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi olarak bilinen MTV'nin her yıl 2 taksitle vergi ödemeleri bulunmaktadır. MTV'ye tabi olan araçlar her sene vergisini vermektedir. Peki MTV nedir, hangi araçlar vergi vermeye tabiidir? MTV nasıl hesaplanır?2022 MTV ücreti ne kadar? MTV ne zaman ödenir? MTV ile ilgili bilgileri sizler için derledik.

2022 MTV NE ZAMAN ÖDENİR?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) yılda iki kez ödenir. Bu vergi aracın yaşı, motor hacmi ve hangi taşıt grubuna girdiğine göre farklı şekillerde hesaplanır.

2022 yılı için en düşük hesaplanan MTV 137 TL olurken en yüksek hesaplanan MTV ise 32 bin 633 TL olarak hesaplandı. Bu hesaplamaları aracınızın durumuna göre direkt olarak e-Devlet üzerinden hesaplanmış fiyatını görebilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kullanıcılara sunulan GİP uygulaması üzerinden de direkt olarak vergi borcunuzu sorgulayabilir ya da ödemesini gerçekleştirebilirsiniz. Bilgi almak için dilerseniz; bulunduğunuz şehirdeki vergi dairesini ziyaret edebilirsiniz.

Gelir İdaresi Başkanlığı sitesine giriş yapmak için BURAYA tıklayınız.

MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?



Belirli kriterlere göre hesaplanan borcun ödemesi iki taksit olarak 2022 yılının Ocak ayında ve Temmuz ayında ödenir. Bu ödemeler için herahangi bir gün belirlenmemiştir.

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