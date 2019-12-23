MTV için yeniden değerleme oranı yüzde 12

23.12.2019 08:22 | Son Güncelleme: 23.12.2019 08:22

Motorlu taşıtlar vergi tutarlarında uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 12 olarak belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararı ile, 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da MTV tutarlarındaki artışa esas olan ve yüzdte 22.58 olarak belirlenen yeniden değerleme oranında indirime gidilerek, söz konusu artış oranı yüzde 12 olarak belirlendi.

Kaynak: DHA