MTÜ'ye 166 yabancı öğrenci kayıt yaptırdı
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MTÜ'ye 166 yabancı öğrenci kayıt yaptırdı

Malatya Turgut Özal Üniversitesine (MTÜ),166 yabancı öğrencinin kayıt yaptığı bildirildi.

MTÜ'ye 166 yabancı öğrenci kayıt yaptırdı
18.08.2020 14:29 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:44

Malatya Turgut Özal Üniversitesine (MTÜ),166 yabancı öğrencinin kayıt yaptığı bildirildi.

MTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, kuruluşunun ikinci yılında üniversiteye 1 fakülte ile 8 meslek yüksekokuluna yabancı öğrenciler kayıt yaptı.

Üniversitenin Öğrenci Ofisi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda 2020-2021 akademik yılı için öğrenim görmek üzere 681 yabancı uyruklu öğrenci başvuruda bulundu.

Öğrenciler arasında yapılan değerlendirmeler sonucunda Ziraat Fakültesine 40, üniversiteye bağlı 8 ayrı Meslek Yüksekokuluna ait programlara ise 126 olmak üzere toplam 166 yabancı uyruklu öğrenci öğrenim hakkı kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, uluslararası üniversite olma hedefiyle ilk adımlarını atmış olduklarını belirtti.

Yeni kurulan Tıp Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi ile Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültelerinin de öğrenci almasıyla öğrenci sayılarının artacağını aktaran Karabulut, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki yıl öğrenci alacak olan Sağlık Bilimleri Fakültesi yabancı uyruklu öğrencileri kabul edeceğiz. Yabancı uyruklu öğrenciler sadece üniversitemizde eğitim almayacaklar, aynı zamanda ülkelerinde özelde Malatya'mızın ve genelde de ülkemizin gönüllü tanıtım elçileri olacaklar. Ayrıca üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) aracılığı ile de uluslararası öğrencilere Türkçe eğitimi vereceğiz."

Kaynak: AA

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