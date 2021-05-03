MTÜ ve TOKİ arasında toplu konut projesi protokolü
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MTÜ ve TOKİ arasında toplu konut projesi protokolü

MTÜ ve TOKİ arasında toplu konut projesi protokolü
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında konut yapımı konusunda protokol imzalandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında konut yapımı konusunda protokol imzalandı.

MTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, MTÜ Yeşilyurt yerleşkesine ait olan arsalar üzerinde yapımı planlanan proje kapsamında TOKİ'nin uygun göreceği sayıdaki konutların yapımı konusundaki protokol MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ve TOKİ Başkan Yardımcısı Hakan Akbulut arasında gerçekleştirildi.

MTÜ Yeşilyurt yerleşkesinde yapılacak olan konutların inşası TOKİ tarafından gerçekleştirilecek olup, MTÜ akademik ve idari personeline talep doğrultusunda satışı gerçekleştirilecek.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, üniversitede görev yapan akademik ve idari personelleri ev sahibi yapmak düşüncesiyle yola çıktıklarını belirterek, "Akademisyen hocalarımızla ve öğrencilerimizle katılımcı bir yönetim anlayışıyla okulumuzu öncü bir ilim yuvası haline getirerek bilim üretiyoruz. Bu süreçte de ses getiren, yol gösterici projelerimizi birlikte hayata geçiriyoruz. Kısa sürede üniversitemizin büyümesi ve gelişmesi adına akademik ve bilimsel çalışmalarımızı gerçekleştirirken, hiçbir zaman sosyal aktivite ve sosyal sorumluluk projelerimizden ödün vermedik. Bugün akademik ve idari personellerimizin ev sahibi olmaları ve sosyal alanların inşası konusunda önemli bir adım atıyoruz." ifadelerini kullandı.

Protokolün aynı zamanda büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu aktaran Karabulut, şunları kaydetti:

"Akademisyenlerimiz ve öğrencilerimizle katılımcı bir yönetim anlayışıyla üniversitemizi öncü bir ilim yuvası haline getirerek bilim üretiyoruz. Ses getiren, yol gösterici projelerimizi birlikte hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu anlamda her zaman destek olan ve emeğini eksik etmeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanımız Sayın Yekta Saraç'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

TOKİ Başkanı Ömer Bulut da protokolün Malatya ve Malatya Turgut Özal Üniversitesi'ne hayırlı olması temennilerinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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