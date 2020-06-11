MTÜ, TABİP'e dahil oldu
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MTÜ, TABİP'e dahil oldu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi'ne (TABİP) dahil oldu.

MTÜ, TABİP'e dahil oldu
11.06.2020 20:27 | Son Güncelleme: 11.06.2020 20:30

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İş Birliği Projesi'ne (TABİP) dahil oldu.

Türkiye'nin akademik ve bilimsel iş birliğini geliştirmek, ekonomisine katkı sunmak, insan kaynağı niteliğini arttırmak ve bilim diplomasisi faaliyetlerini yürütmek amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Yunus Emre Enstitüsü tarafından yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İşbirliği Projesi'ne (TABİP) Malatya Turgut Özal Üniversitesi 'de dahil oldu.

TABİP işbirliği protokolü Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ile Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş arasında imzalandı.

" TABİP, Türkiye'nin Dünyaya Açılan Bilgi Kapısı"

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, TABİP tasarısının hem Türkiye'ye hem de Türkiye'nin bilimsel kapasitesini paylaştığı kişi ve kurumlara katkı sağlandığını, bu doğrultuda ulusal ve uluslararası birçok kurumla iş birliği yapıldığını aktararak, "Malatya Turgut Özal Üniversitesinin de ülke yükseköğretimi adına önemli bir konumda bulunduğunu biliyoruz. Bu güzide kurumumuz ile iş birliği yapıyor olmaktan ayrıca memnuniyet duyuyoruz. Vardığımız bu mutabakatın hem Enstitümüz hedeflerine hem de Malatya Turgut Özal Üniversitesinin vizyonuna katkı sunmasını diliyorum." ifadelerini kaydetti.

" Yerel değerleri evrensele, evrensel değerleri yerele taşıyan "

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Dünyada kültür ve kamu diplomasisi alanlarında faaliyet gösteren Yunus Emre Enstitüsünün bilimsel ve akademik anlamda ülkemize önemli katkılar sağladığını belirterek, "Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak, Türkiye'deki bilimsel gelişmeleri ve çalışmaları dünyaya duyurmak, uluslararası karar alma süreçlerine Türk akademi dünyasının aktif katılımını sağlamak amacıyla yürütülen Türkiye Akademik ve Bilimsel İşbirliği Projesi'ne dahil olmaktan dolayı mutluluktuk duyuyoruz. Yenilikçi akademik ve bilimsel proje girişimlerini destekleme hedefinde olan böyle bir proje içinde yer almak üniversitemize güç katacaktır. Çünkü Malatya Turgut Özal Üniversitesi, yerel değerlerden kopmadan evrensel değerlere ulaşan, yerel değerleri evrensele, evrensel değerleri yerele taşıyan uluslararası bir üniversite olma hedefindedir. Böylesine önemli bir projeyi başlatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı sunuyorum ve projeyi başarıyla yürüten Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, Covid-19 sürecinde imzalanan protokol kapsamında TABİP BOX hizmetinin Malatya Turgut Özal üniversitesi bünyesine de kurulacağını ifade etti.

TABİP Box Kiosku, bilimsel araştırmalar, sempozyum, kongre, konferans duyuruları, haberler, proje ve burs çağrıları, etkinlikler, staj ve iş duyuruları gibi daha birçok konuyu tarayarak kullanıcılara geniş ve detaylı bir veri tabanı sunuyor

İmzalanan protokol; iki kurumun insan kaynağı görevlendirilmesi, teknik altyapı paylaşımı, ortak proje yürütülmesi, karşılıklı bilgi ve veri aktarımı ile kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi ve benzeri iş birliklerini kapsıyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

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