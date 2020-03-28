MTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararına göre, Malatya Turgut Özal Üniversitesi bağlı olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu'nun kurulmasına karar verildi.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, yeni fakülte ve yüksekokulun açılmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile kuruluş kararı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bilimleri Fakültemiz bölgemiz ve Malatya'mız adına hayırlı olsun. Şuan tüm dünya gündeminde olan korona virüs ve salgın hastalıklar, sağlık tedbir ve önlem alınması açısından; bakım ve desteğin sağlanması ve kalifiye Sağlık profesyonellerinin artırmak; ülkemiz ve bölgemiz adına önemli bir adım oldu. Üniversitemiz bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Yabancı Diller Yüksekokulu'nun kurulmasından ve desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekta Saraç'a Yükseköğretim Kurulu Üyelerine üniversitemiz adına teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum. Bölgenin sağlık merkezi olmayı hedefleyen Malatya'mızda üniversitemiz bünyesinde Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun kurulması önemli katkılar sunacaktır. Sağlık Bilimleri Fakültemiz ile günümüz dünyasının ihtiyacı olan sağlık hizmetlerini hayata geçirecek eğitim ve araştırmalar öncelikli olacaktır " dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA