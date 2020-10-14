MTÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'a ödül
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MTÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'a ödül

14.10.2020 13:51 | Son Güncelleme: 14.10.2020 13:51
MTÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'a ödül

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'a "Yılın En İyi Akademik Girişimciliğe Katkı Sunan Kadın Ödülü" takdim edildi.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'a "Yılın En İyi Akademik Girişimciliğe Katkı Sunan Kadın Ödülü" takdim edildi.

MTÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ekonomize Dergisince gerçekleştirilen ve Ankara'da düzenlenen 13. Geleneksel Yılın En'leri ödül töreninde MTÜ Rektörü Prof. Dr. Karabulut'a kayısı çekirdeği üzerinde yaptığı bilimsel çalışmalar ve elde edilen ürünler nedeniyle "Yılın En İyi Akademik Girişimciliğe Katkı Sunan Kadın Ödülü" verildi.

Rektör Prof. Dr. Karabulut, törende yaptığı konuşmada, "Akademisyenlerin bilimsel çalışmaları aynı zamanda girişimciliğe dönüşürse başarı olur. Akademide kadınların rol model olması çok önemli. Böyle bir ödüle layık olmanın onurunu yaşıyorum. Ülkemiz için, Malatyamız için, bilimin eşliğinde, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ile üretmeye ve özveri ile çalışmaya devam edeceğiz. Malatya Turgut Özal Üniversitesi girişimcilik konusunda öncü olacaktır." ifadelerini kullandı.

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut'un, kayısı çekirdeği üzerinde yaklaşık 10 yıldan beri yürütmüş olduğu bilimsel ve akademik çalışmalarını bir sonucu olarak Prebiyotik Kayısı Ekstresi Üretim Tesisi Ocak 2020'de Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde kurularak "Kayısır" markası altında üretilmeye başlanmıştı. Aynı tesiste kayısı çekirdeği yağı ve kayısı çekirdeği kahvesi üretimi de gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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