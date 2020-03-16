MTÜ'de Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kuruldu Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) bünyesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kuruldu.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) bünyesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kuruldu.

MTÜ'den yapılan açıklamaya göre, üniversite bünyesinde kurulan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda ilk aşamada, Ameliyathane Hizmetleri Programı, Anestezi, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ile İlk ve Acil Yardım Programı hizmet verecek.

Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, sağlık hizmetlerine olan talebin artmasına bağlı olarak böyle bir yüksekokulu kurmayı kararlaştırdıklarını belirtti.

Yüksekokulun eğitim ve akademik çalışmalara başlaması için altyapıyı en kısa sürede tamamlayacaklarını aktaran Karabulut, şunları kaydetti:

"Üniversitemizde 1,5 yıl içerisinde 3 yeni fakültemizi faaliyete geçirecek düzeye, yaklaşık 10 bölümü öğrenci alacak seviyeye getirdik. Hem kuruluş hem kurumsal hem de akademik çalışmalarımızı aynı anda sürdürüyoruz. Güçlenen ve şehrin markası haline gelen bir üniversiteyiz. Üniversitemizin kuruluşunu sağlayan, her zaman destek ve katkı sunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı, bakanlarımıza, Cumhurbaşkanlığı Daire Başkanlıklarına, milletvekillerimize, belediye başkanlarımız ile kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum."

Kaynak: AA