MTÜ'de konoravirüse karşı yerli ve kurumsal imkanlar
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MTÜ'de konoravirüse karşı yerli ve kurumsal imkanlar

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ), koronavirüse karşı mücadele ve tedbirler konusunda bütçe kullanılmadan kurumsal imkanlar ile yerli yerel imkanları bir araya getirerek kullanıyor.

27.03.2020 13:35 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:37
MTÜ'de konoravirüse karşı yerli ve kurumsal imkanlar

Malatya Turgut Özal Üniversitesinde personellerin kullanımı için maske üretimi üniversiteye bağlı Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Bölümü öğretim üyelerince üretimi yapılarak, personellere dağıtılmaya başlandı. Bu kapsamda bir hayırsever tarafından maske üretiminde kullanılmak üzere üniversiteye sterilizasyon makinesi bağışı da yapıldı.

Koronavirüs mücadelesi ve tedbirleri kapsamında üniversite personeli için "El ve cilt solüsyonu" ile "Hijyen el spreyi" üretimi yaptırılarak, dağıtımına başlandı.Malatya'da yerleşik bir firmaya yaptırılan hijyen malzemeleri için üniversite bütçesi kullanılmadı.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, "Sorunlara karşı, kurumsal, yerel çözümler ve tedbirler alabildiğiniz takdirde, gelecekte daha güçlü olabilirsiniz demektir. Çözümü sürekli olarak dışarıdan ve başkalarından beklemek sorunlara teslim olmak demektir. Koronavirüse yönelik mücadele ve tedbirler kapsamında üniversite olarak önce kurumsal, sonra Malatya yerel imkanlarını kullandık.Yerel dinamiklerimizi ulusal sinerjiye dönüştüreceğiz, uulusal sinerjimizi ise uluslararası enerjiye. Ancak böyle bir süreci izleyerek uluslararası arena da söz sahibi olabiliriz. Koronavirüs konusunda yaşanan gelişmeler asla bizi yıldırmasın, korkutmasın. Korkmayacağız, yılmayacağız. Devletimizin ve kurumlarımızın almış olduğutedbir ve uygulamalar için dikkatli olacağız, anlayışlı olacağız ve sabırla sonucu bekleyeceğiz. Koronavirüs nedeniyle bu dönem uzaktan eğitim süreci devam etme kararı alındı. Bizler hem öğrencilerimizi mağdur etmeyeceğiz, hemde olağanüstü durumlar karşısında Yeni YÖK öncülüğünde hızlı karar alma kabiliyet ve tecrübemizi geliştireceğiz" dedi.

Kaynak: Bültenler

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