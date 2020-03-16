MTÜ bünyesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kuruldu
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› MTÜ bünyesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kuruldu - Haber
Turgut Özal Üniversitesi, Malatya, Güncel

MTÜ bünyesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kuruldu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) bünyesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kuruldu.

16.03.2020 14:31 | Son Güncelleme: 16.03.2020 14:31
MTÜ bünyesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kuruldu

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) bünyesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kuruldu.


MTÜ Rektörlüğü'nün üniversite bünyesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun kurulması konusundaki teklifi Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenerek, uygun görüldü. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nda ilk aşamada Ameliyathane Hizmetleri Programı, Anestezi, Tıbbi Laboratuar Teknikleri Programı ile İlk ve Acil Yardım Programı olmak üzere toplam 4 program bulunuyor. MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, "Üniversitemize bağlı 8 ayrı ilçede meslek yüksekokulumuz bulunuyor. Ülkemiz, bölgemiz ve Malatya'da sağlık hizmetlerine olan talebin artmasına paralel olarak sağlık hizmetleri personeline olan ihtiyaçta önemli oranda artıyor. Üniversite olarak bu talebin karşılanmasına katkı sunmak amacıyla Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun kurulmasını talep ettik. Talebimizi uygun görün ve destek sağlayan YÖK Başkanımız Sayın Prof. Dr. Yekte Saraç başta olmak üzere tüm YÖK üyelerimize üniversitemiz adına teşekkür ediyorum. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun eğitim ve akademik çalışmalarına başlaması için alt yapımızı en kısa sürede tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. Rektör Prof. Dr. Karabulut, "Şuanda öğrencisi bulunan 1 fakülte, yani Ziraat Fakültesi ve 8 meslek yüksekokulu ile eğitim ve araştırma çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üniversitemiz açılırken, mevcut Ziraat Fakültemiz vardı ve 2 bölümle öğrenci alıyordu. Bu yıl Mühendislik ve Doğa Bilimleri, İşletme ve Yönetim Bilimleri ile Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültelerimiz ilk öğrencilerini alıyorlar. Üniversitemizi 1.5 yıl içinde yeni 3 fakültemizi faaliyete geçirecek düzeye ve yaklaşık 10 bölüme öğrenci alacak seviyeye getirdik. Hem kuruluş, hem kurumsal, hem akademik çalışmalarımızı aynı anda sürdürüyoruz. Güçlenen ve şehrin markası haline gelen bir üniversiteyiz. Üniversitemizin kuruluşunu sağlayan, her zaman destek ve katkı sunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımı, Bakanlarımıza, Cumhurbaşkanlığı Daire Başkanlıklarına, Milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kaydetti. - MALATYA

Kaynak: İHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak Haber
Türk insanına yapılan koronavirüs anketinden çıkan sonuç, endişeleri artıracak
Avustralya virüsün tedavisini buldu! Vakada denendi, olumlu yanıt verdi Haber
Avustralya virüsün tedavisini buldu! Vakada denendi, olumlu yanıt verdi
Komşuda koronavirüs kabusu! Bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti Haber
Komşuda koronavirüs kabusu! Bugün 129 kişi daha hayatını kaybetti
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Haber
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü Haber
Altını olanları üzecek haber! Yılbaşından bu yana en düşük seviyeyi gördü
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti Haber
Koronavirüs aşısında son aşamaya gelen şirket, Trump'ın teklifini düşünmeden reddetti
2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı
2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun teklifi verdi
CHP İzmir Milletvekili Kılıç, koronavirüse karşı temizlik ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesi için kanun...
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
Sevgilisiyle karantina altında olan Şeyma Subaşı hayatından ilk kez pirinç pişirdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili 'gizli belge' adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma başlatıldı
Son Dakika: Sosyal medyada koronavirüsle ilgili "gizli belge" adı altında paylaşılan görselle ilgili soruşturma...
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak
Son dakika: Avrupa'dan dönenler İstanbul'daki öğrenci yurtlarında karantinaya alınacak
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Ünlü sunucu Burak Akkul ve eşi koronavirüs şüphesiyle İstanbul'da karantinaya alındı
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi
Fatih Terim, 'Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz' deyip verdi veriştirdi
Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi
Yunan askerinin ölüme terkettiği göçmenlere, Türk askeri yardım eli uzattı
Yunan askerinin ölüme terkettiği göçmenlere, Türk askeri yardım eli uzattı
Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı
Son Dakika: Trabzonspor ile Medipol Başakşehir 1-1 berabere kaldı
İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı
İsrail Başbakanı Netanyahu, yeni tip koronavirüs testi yaptırdı
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak
İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock: Ülkede herkes koronavirüse yakalanacak
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
Burak Yılmaz, Antalya maçında cezalı
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
İran'ı istila eden ve karşısına çıkan her şeyi yiyen çekirgelerden biri Yüksekova'da görüldü
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Çankaya Köşkü'ndeki 'koronavirüs' toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum...
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
İngiltere'de endişe veren koronavirüs raporu! 7.9 milyon İngiliz hastanelik olabilir
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı
Karantinada olan Mesut Özil, oyun oynarken canlı yayın açtı ve yardım topladı
Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak
Adli hizmetlerde koronavirüs önlemleri! Ertelenen duruşmalar, UYAP üzerinden duyurulacak
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ali Babacan Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Emrah Hande Soral Muhterem Nur Fahrettin Koca
Spor Falcao Ersun Yanal Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla Wuhan Derbi Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: MTÜ bünyesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu kuruldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2020 14:59:59. #1.15#