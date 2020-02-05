MTÜ, bitkisel üretim hastalıklarına karşı milli ilaç çalışmasını yürütecek
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MTÜ, bitkisel üretim hastalıklarına karşı milli ilaç çalışmasını yürütecek

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında bitkisel üretimdeki bazı hastalıklara karşı milli ve yerli ilaç üretiminin deneme ve ARGE çalışması Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) tarafından yürütülecek.

05.02.2020 16:42 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:42
MTÜ, bitkisel üretim hastalıklarına karşı milli ilaç çalışmasını yürütecek

Bağ Küllemesi, Bağ Mildiyösü, Bağda ölükol, Şeker pancarında çökerten -Kök yanıklığı, Çiçek monilyası hastalıklarına karşı yerli ve milli olarak yürütülecek olan mikroorganizma kültürü kullanılması ve hastalıkların yok edilmesine yönelik ARGE çalışmaları Ziraat Fakültesi tarafından yürütülecek.

İşbirliği protokolü Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut veBiyoteknoloji Tarım Ürünleri Mühendislik Sanayi Şirketi Genel Müdürü Serhat Kıraçarasında imzalandı. Protokole göre;Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından Bağ Küllemesi, Bağ Mildiyösü, Bağda ölükol, Şeker pancarında çökerten -Kök yanıklığı, Çiçek monilyası hastalıklarına karşı mikroorganizma kültürünün kullanılması ve hastalıların yok edilmesi konusunda deneme ve analizler yapılarak topluma hizmete dönüştürülecek.

Kaynak: Bültenler
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