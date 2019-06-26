MTTB'den yaz okulu

MTTB Malatya Teşkilatı tarafından yaz okulu açıldı.

7-12 yaş grubu arasındaki gençlere hitap eden yaz okulunda normal eğitimin yanı sıra öğrencilere dini ve spor eğitimi de verilecek. Yaz okulu programı arasında Kur'an-ı Kerim, ilmihal, Siyer-i Nebi, Adab-ı Muaşeret, Türkçe, Matematik, sosyal bilimler, fen bilimleri, masa tenisi, yüzme, trafik park, sinema gösterimi ve yıl sonu programı faaliyetleri yer alıyor

Yaz okulu 24 Haziran-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek. - MALATYA

Kaynak: İHA