Mtsob Yönetim Kurulu Başkanı Tekli Açıklaması

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTSOB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, "Her zaman ülkemize olan güvenimiz tam. Bundan sonra da ülkemize güvenerek yatırım yapmaya, üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Tekli, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin gündeminin üretim ve ihracat olması gerektiğini belirterek, yüksek teknoloji ürünlerinin ihracat payını yüzde 10'un üzerine çıkarabilecek yeni çalışmalar yapılmasını önerdi.

Türkiye'nin son yıllarda başta FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi olmak üzere bir çok olumsuz olayla mücadele ettiğini aktaran Tekli, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki birçok olumsuz olaya rağmen ekonomik veriler ve üretim sürekli artıyor. Her zaman ülkemize olan güvenimiz tam. Bundan sonra da ülkemize güvenerek yatırım yapmaya, üretmeye, istihdam sağlamaya ve ihracat yapmaya devam edeceğiz. Erken seçim bizler adına olumlu bir olay. Çünkü ülkemizin bir an evvel siyasi gündemden ekonomik gündeme daha doğrusu üretime dayalı ekonomik gündeme gelmesini istiyoruz. Ülkemizde yıllardır yüksek teknoloji ürünlerinin üretimine yönelik çalışmalar yapılıyor. Fakat uzun süredir yüzde 4'ü bile göremedik. Ülke olarak yüksek teknoloji ürünlerini üretmeye ve bunları dünya pazarına sokmaya mecburuz. Aksi taktirde cari açığı kapatmamız mümkün değil."

Tekli, Türkiye'nin yüksek teknoloji ürünlerini geliştirebilecek ve bunu üretime dökebilecek bir yapıya kavuşması gerektiğini ifade ederek, bu yönde çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.