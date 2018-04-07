Mtso Yönetim Kurulu Başkanlığı Seçimi

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığı seçimini kesin olmayan sonuçlara göre Ayhan Kızıltan, kazandı.

MTSO'dan yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulu başkanlığı ve meclis başkanlığı seçimleri sona erdi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, yönetim kurulu başkanlığına Ayhan Kızıltan seçilirken, 4 adayın yarıştırığı meclis başkanlığı seçimini ise Abdulhamit İzol kazandı.

Kızıltan başkanlığında oluşan yönetim kurulunda, Ali Fuad Budur, Hakan Sefa Çakır, Çetin Kanar, Yasemin Taş, Yalçın Darıcı, Nedim İkanç, Ahmet Belice, İsa Çani, Cem Bucuge ve Hacı Halil Kürek yer aldı.

Öte yandan, yönetimdeki yeni dönemde 41 meslek komitesi ve 99 meclis üyesinin olacağı bildirildi.