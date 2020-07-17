MTSO Yerel Yönetimler Çalışma Grubundan Başkan Seçer'e ziyaret
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MTSO Yerel Yönetimler Çalışma Grubundan Başkan Seçer'e ziyaret

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yerel Yönetimler Çalışma Grubu üyeleri, Başkan Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol eşliğinde Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

MTSO Yerel Yönetimler Çalışma Grubundan Başkan Seçer'e ziyaret
17.07.2020 16:31 | Son Güncelleme: 17.07.2020 16:35

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yerel Yönetimler Çalışma Grubu üyeleri, Başkan Ayhan Kızıltan ve Meclis Başkanı Hamit İzol eşliğinde Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaret etti.

Seçer'e, Yerel Yönetimler Çalışma Grubunun hedefleri ve yol haritası hakkında bilgi veren MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, "İlçe belediyelerini ziyaretimiz sonrasında size geldik. Bu ziyaretlerimiz bir başlangıçtır. Ardından yol haritamızı belirleyip hep birlikte yürüyeceğiz. Bizleri bir arada görmek topluma umut ve cesaret veriyor. Aramızdaki iyi diyaloğun kente de yayılmasını istiyoruz" dedi.

"Mersinliler olarak belediye başkanları açısından şanslıyız. Başta siz olmak üzere 5 belediye başkanımızın çalışmasını da takdirle izliyoruz" diyen Meclis Başkanı Hamit İzol ise "Bazı eksikler olabilir, sorun değil tamamlanır. Bu şehir hepimizin. Arkadaşlarımız da söylüyor, biz aç kalmaya hazırız, yeter ki bu ülkede birlik beraberlik bozulmasın. Mersin hassas ve çok kıymetli bir kent. Biz bir aileyiz ve aile içinde ufak tefek sorunlar olabilir ama kavga istemiyoruz. Biz başkanlarımıza moral verirsek, randımanınız daha da yükselecektir. Diğer başkanlarımıza da söyledik, eğer siz de isterseniz bir araya gelmek istiyoruz" diye konuştu.

MTSO ile iç içe olduklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Belki siyasetten daha fazla mücadelem iş hayatında geçmiştir. Bu nedenle en rahat anlaştığım kurum sizsiniz" ifadelerini kullandı. Oluşan sıcak diyalogun büyük katkısını gördüğüne de değinen Seçer, şöyle konuştu; "Bana katkı sunmanız, Mersin'e katkı sunmanız demektir. Benim için en güzel ibadet çalışmak. Zaman zaman bazı hatalar yaptığımın farkındayım. Bazen dataları yanlış girerseniz yanlış sonuç alırsınız. Burada benim için yapıcı ve nezaketli eleştiri çok önemli. Diğer türlü enerjim düşüyor. Kimseden oy isteyen bir adam olmadım. Proje sunup destek istedim."

Ardından projeler hakkında bilgi veren Seçer, Anamur'dan Gülnar'a kadar kentin dört bir yanında devam eden çalışmaları anlattı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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