MTSO üyelerine can suyu
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MTSO üyelerine can suyu

Korona virüs salgınıyla ekonomi çarklarının yavaşladığı Malatya'da, küçük ve orta işletmeler için ardı ardına açıklanan destek paketleri can suyu olmaya devam ediyor.

MTSO üyelerine can suyu
29.04.2020 16:22 | Son Güncelleme: 29.04.2020 16:22

Korona virüs salgınıyla ekonomi çarklarının yavaşladığı Malatya'da, küçük ve orta işletmeler için ardı ardına açıklanan destek paketleri can suyu olmaya devam ediyor.

Bu kapsamda girişimlerini sürdüren Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatyalılara müjde niteliğinde bir kredinin daha hayata geçtiğini söyleyerek, "İşe Devam Desteği Küçük İşletme Can Suyu Kredisi'ne bugün itibarıyla üyelerimiz başvuruda bulunabilirler " dedi.

Sadıkoğlu sağlanan kredilerle ilgili yaptığı açıklamada, "İşe Devam Desteği" kapsamında verilen "Küçük İşletme Can Suyu Kredisine" MTSO üyesi şahıs firmalarının da dahil edildiğini duyurdu. Sadıkoğlu, "Şuana kadar taleplerimizi karşılıksız bırakmayan gerek bakanlıklar, gerek bankalar nezdinde bizlere destek olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'na desteklerinden dolayı, şahsım yönetim kurulum ve üyelerim adına teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Üyelerinden gelen talepleri her fırsatta her platformda ilgili mercilere ileterek çözüm aradıklarını bildiren MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya'da sanayi çarklarının durmaması için yoğun çaba serf ettiklerini belirtti.

Sadıkoğlu, "Malatya'mız deprem felaketini henüz atlatamadan, korona virüs salgınıyla tüm dünya gibi ciddi bir ekonomik dar boğaza düştü. Burada işletmelerimize vereceğimiz desteklerle onları ayakta tutmayı oda olarak bir vazife kabul ettik. Daha önce hem rakamsal hem de kredi hacmi olarak görülmemiş ekonomik paketleri gerek hükumet yetkilileri gerekse de TOBB'un aracılığıyla ilimize getirdik. Deprem nedeniyle açıklanan destek paketi sadece imalat sektörü ve hasar gören işletmeler içindi. Biz bunu tüm işletmelerimizin yararlanacağı hale getirdik, kredi hacmini artırdık. TOBB'un vermiş olduğu Nefes Kredisini yine Malatya'daki tüm işletmelerin yararlanabileceği şekilde açıkladık. Tüm bu kredilerimizi ilgili bankalarda kredibilitesi uygun olan işletmelerimiz kullanacak. Bazı bankaların sorun çıkardığı şikayetleri aldık, tüm bankalara resmi yazıyla bu kriz ortamından el birliğiyle çıkmamız gerektiğine dair talepte bulunduk. Yeni bir kredi tanımlaması da "İşe Devam Desteği" kapsamında verilen "Küçük İşletme Can Suyu Kredisi" içindi. MTSO üyesi şahıs firmalarının da dahil edilmesini sağlayarak üreticimizin hem istihdamını devam ettirmek hem de en çok üretime ihtiyaç duyduğumuz şu dönemde durağanlaşan piyasayı yeniden hareketlendirdik. Halkbank'ın Can Suyu Paketi'nden esnaflarla birlikte Malatya Ticaret ve Sanayi Odamıza kayıtlı üyelerden gerçek kişi şahıs işletmeleri de faydalanacak. Şahıs işletmesi üyelerimiz, 25 bin TL krediyi yüzde 7.5 faiz oranıyla kullanabilecekler. Yıllık satış hasılatı 3 milyon lirayla sınırlı şahıs işletmelerini kapsayacak yüzde 7,5 maliyetle, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz toplam 36 ay vadeli olacak. "İşe Devam Desteği Küçük İşletme Can Suyu Kredisi"ne bugün itibarıyla üyelerimiz başvuruda bulunabilirler " ifadelerini kullandı.

TSO yönetim kurulu ile birlikte bu süreci aktif bir şekilde sürekli girişimlerde bulunarak ve yaşanan tıkanıklıkları pürüzleri gidererek, Malatya'da kredi kullanmaya müsait durumdaki hemen hemen her sektöre ve işletmeye kredi imkanı sağladıklarını belirten Sadıkoğlu, "İlk kredilerden 500 üyemiz faydalanmıştı. Deprem kredisinden ise 2 bin 500 üyemiz daha kredi kullanabilecek. Nefes kredileriyle son açıklanan can suyu kredisiyle 4 bin'in üzerinde üyemiz ciddi bir kaynaktan faydalanabilecek. Üyelerimize ve Malatya'mıza hayırlı olsun. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak üreten, büyüyen ve Türk ekonomisine katkıda bulunan Malatya işletmelerinin daima yanında olacağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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