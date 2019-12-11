MTSO Oğuzhan Ata Sadıkoğlu 2020 asgari ücreti değerlendirdi

11.12.2019 14:18 | Son Güncelleme: 11.12.2019 14:23

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı(TSO) Oğuzhan Ata Sadıkoğlu," Ülkemizde insanların yaşamı için asgari ücretin yeterli olmadığını düşünmüyoruz, ama bununla beraber işverenleri de göz önünde bulundurulması gerekiyor" dedi.



2020 'de yapılacak olan asgari ücret ile ilgili değerlendirmede bulunan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ülkemizde insanların yaşamı için asgari ücretin yeterli olduğunu düşünmediklerini ifade ederek, "Ülkemizde 8 milyonun üzerinde çalışan işçi, personel anlamında üyelerimizin istihdam oluşturduğu insanlar var. Dolayısıyla onların da hayat standartlarını yükseltmek için iyi bir rakam hak ettiklerini, ülkenin standartlarının üstünde bir şeyler almaları gerektiğini de biliyoruz ama bununla beraber işverenleri de göz önünde bulundurduğumuzda gerçekten hem enerji maliyetlerinin yüksekliği hem de vergi yükünün işverenin üstüne yüklenmesi, tüm vergi yükünün işveren üzerinde olması da işveren açısından baktığımızda yurt içinde ve yurt dışında dışarıdaki firmalarla rekabet edebilme adına güçlü kalmıyor" dedi.



Yapılacak olan zam miktarının her iki tarafı da mağdur etmemesi gerektiğini de ifade eden Sadıkoğlu, "Bizim arzumuz bu görüşmelerin hukümetimiz tarafından hem işverenin hem de işçilerimizi mağdur etmeyecek düzgün bir konumda ayarlanması gerekiyor. Çünkü çalışanların rakamlarını artırmakla beraber işverenin de mağdur olup orada ki yükünü arttırdığımızda ticari rekabetinin önünü kesmiş olacağız ve yurt içi ve dışında yapmış olduğu işle ilgili kar edemeyen bir işletme yarın o istihdamı da sağlayamayacak. Dolayısıyla bugün küçük bir işletmede 20-30 tane personel çalışıyorsa bu işletmenin kapanması tamamen bu insanların işsiz ve boş kalmasına neden olacak. Büyük firmalarda da yine aynı şekilde işverenin üzerine yüklenmiş olan vergi yükleri tam anlamıyla aylık ödemelere baktığınızda o fabrikanın kazancı kadar oluyor. Bizim temennimiz hem işverene artı bir pozisyon sağlarken hukümetimizin vergi yükünü de işverenin üzerinden çekmesi. Bu süreç içerisinde hükumetimizin, devletimizin işverenin önünü açması daha dengeli olacak. Gönlümüz bunu arz ediyor ama eğer bu da olmuyorsa makul rakamlarda ikisinin de mağdur olmayacağı şekilde oluşması. Umut ederiz ki herkes için hayırlı bir sonuç çıkar görüşmelerden" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA