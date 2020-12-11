MTSO'nun Mersin'de iş sağlığı ve güvenliğini geliştirecek projesinin imzaları atıldı
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MTSO'nun Mersin'de iş sağlığı ve güvenliğini geliştirecek projesinin imzaları atıldı

11.12.2020 15:56 | Son Güncelleme: 11.12.2020 16:01
MTSO'nun Mersin'de iş sağlığı ve güvenliğini geliştirecek projesinin imzaları atıldı

MERSİN (İHA) – Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından hazırlanan 'Mersin'de İş Güvenliği ve Sağlığı Destek ve Rehberlik Sisteminin Geliştirilmesi Projesi'nde imalar atıldı.

MERSİN (İHA) – Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından hazırlanan 'Mersin'de İş Güvenliği ve Sağlığı Destek ve Rehberlik Sisteminin Geliştirilmesi Projesi'nde imalar atıldı.

MTSO'nun sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, Avrupa Birliğinin (AB) 'İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı' kapsamında MTSO tarafından hazırlanan 'Mersin'de İş Güvenliği ve Sağlığı Destek ve Rehberlik Sisteminin Geliştirilmesi Projesi' için Ankara'da AB ve Mali Yardımlar Daire Başkanlığında imzalar atıldı. MTSO adına imzayı Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan attı.

18 ayda tamamlanacak proje ile Mersin bölgesinde iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilip AB ile uyum ve entegrasyonun sağlanması hedefleniyor.

MTSO İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberlik Merkezi kurulacak

Projenin ayrıntılarıyla ilgili İHA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Mersin sınırları içerisinde ve inşaat, metal ve kimya gibi çok tehlikeli sektörlerde ilgili tüm tarafların iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalıklarının arttırılması, iş sağlığı ve güvenliği koşullarında bulunan mevcut olumsuzluklarının ortadan kaldırılması ve AB standartlarına uygun olarak örnek iş sağlığı ve güvenliği (İSG) uygulamalarının ve yöntemlerin yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Proje kapsamında, özel sektörde faaliyet gösteren en az 60 firmanın İSG yöntem ve uygulamalarının mevcut durum analizi yapılacak. İşverenlere, çalışanlara ve İSG uzmanlarına yönelik eğitim, seminer, konferans ve farkındalık kampanyalarının düzenlenmesinin planlandığı projede, eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan özel sektör temsilcileri ve çalışanlarından oluşan 10 kişiye İSG alanında uluslararası sertifika verilecek.

Özel sektörde faaliyet gösteren en az 60 firmanın İSG yönetim sistemlerinin geliştirilmesi ve kurulmasının da hedeflendiği projenin diğer amaçları ise şöyle sıralanıyor:

"İşverenler, çalışanlar ve İSG uzmanları için kullanıcı dostu rehberlerin hazırlanması. İşverenler, çalışanlar ve İSG uzmanlarına yönelik çevrimiçi bir paylaşım ve rehberlik platformunun oluşturulması. Özel sektör, üniversite ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla uluslararası bir konferans düzenlemesi. 'MTSO İş Sağlığı ve Güvenliği Rehberlik Merkezi'nin kurulması." - MERSİN

MTSO'nun Mersin'de iş sağlığı ve güvenliğini geliştirecek projesinin imzaları atıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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