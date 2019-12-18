MTSO'nun kuruluşunun 134. yıl dönümü
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MTSO'nun kuruluşunun 134. yıl dönümü

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), kuruluşunun 134. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

18.12.2019 16:28 | Son Güncelleme: 18.12.2019 17:00
MTSO'nun kuruluşunun 134. yıl dönümü

(MTSO), kuruluşunun 134. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

MTSO'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen tören saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan ve MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kızıltan, burada yaptığı açıklamada, MTSO'nun kentin güçlü ve kucaklayıcı ailesi olduğunu belirterek, odanın kente faydalı çalışmalar yaptığını kaydetti.

MTSO Meclis Başkanı Hamit İzol ise odanın kente katkı sağlamaya devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA
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