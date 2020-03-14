MTSO, korona virüs fırsatçılığına karşı harekete geçti
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Mersin Ticaret Ve Sanayi Odası, Mersin, Güncel

MTSO, korona virüs fırsatçılığına karşı harekete geçti

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, korona virüs nedeniyle fırsatçılık yapmaya çalışan firmalara izin vermeyeceklerini ve disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını açıkladı.

14.03.2020 10:09 | Son Güncelleme: 14.03.2020 10:09
MTSO, korona virüs fırsatçılığına karşı harekete geçti

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, korona virüs nedeniyle fırsatçılık yapmaya çalışan firmalara izin vermeyeceklerini ve disiplin mekanizmalarını çalıştıracaklarını açıkladı.


Son dönemde korona virüs nedeniyle vatandaşların rağbet ettiği birçok ürünün fiyatı aşırı oranda artarken, MTSO bu fırsatçılığa karşı harekete geçti. MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan, bir açıklama yaparak, dünya çapında bir salgına dönüşen ve Türk devletinin aldığı olağanüstü etkin önlemlere rağmen son günlerde artık Türkiye'de de az da olsa birkaç vaka olarak görüldüğünü belirtti. Kızıltan, "Bu salgın nedeniyle vatandaşlarımızın endişelerini suistimal ederek fahiş fiyatla mal satışı yapan, stokla piyasada kaos oluşturmaya çalışan firmalara, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak izin vermeyeceğiz. Ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı eğer üyemiz ise MTSO olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan tüm firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha kamuoyuna duyururuz. Herkes bilmeli ki; vatandaşı mağdur edenlere karşı Mersin Ticaret ve Sanayi Odası olarak sessiz kalmayacağız. İş dünyası olarak, devletimizin aldığı önlemlerin destekçisiyiz. Bu sorunu hep birlikte aşacağız. Hiçbir fedakarlıktan kaçmadan, fırsatçılara izin vermeden hem insanımızın sağlığını hem de ekonomimizi koruyacağız" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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