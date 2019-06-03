MTSO'dan yetim ve muhtaçlara yardım

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından hazırlanan gıda paketleri ve yardım çekleri, tespit edilen ihtiyaç sahibi yetim ve muhtaç ailelere ulaştırıldı.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Yetimler Kervanı ve Dayanışma Derneğini ziyaret ederek, hazırlanan gıda paketlerini yetim ve muhtaçlara verilmek üzere dernek başkanı İhsan Çolak'a takdim etti.

TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Ramazan Ayının yardımlaşma, bolluk bereket ayı olduğunu belirterek "Bizler sizleri önemsiyoruz. Seçildiğimiz ilk günden bugüne sizlere destek olmaya çalışıyoruz. Şunu kesinlikle unutmayın hiçbir şekilde umutsuzluğa kapılmayın. Sahipsiz değilsiniz, önce Yaradan var ondan sonra bizler varız. Bundan sonraki süreçte de yardımların buraya akması için üyelerimizle çalışmalar yapacağız. Düşmez kalkmaz bir Allah, bende yetimlikten gelen bir insanım, yetimliğin ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Umutsuz olmadığınız zaman Rabbimin yardımı ile muvaffak olacaksınız. Bizler sadece birer vesileyiz, bize bir anlam yüklemeyin, bu rızkı Allah sizlere birilerini vesile kılarak gönderecektir" dedi.

Üniversitede okuyan öğrencilere burs imkanı sağlayacaklarını ifade eden Başkan Sadıkoğlu "Sizlerin sıkıntılı döneminde çocuklarınızın eğitimini eksiltmeden bu dar boğazdan çıkmanızı inşallah sağlayacağız. Sizler belki bugün bir şeylere ihtiyaç duyuyor olabilirsiniz ama çocuklarınızın alacağı düzgün eğitimle onlara güzel bir geleceği hep birlikte sağlayabiliriz. Vakarlı duruşunuz sayesinde Rabbim sizlere yardımcı olacaktır. Bizler bundan sonraki dönemde üzerimize ne düşüyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.

Yetimler Kervanı Başkanı İhsan Çolak ise, "Allah dünyayı yarattığı zaman bir milim Güneşe gitsek sıcaktan kavrulacağız, bir milim yörüngesinden dışarı çıksa soğuktan donacağız. Allah Dünyayı iyilik ve merhametle de yaratmış. Bizlerin ve sizlerin yaşamlarını sürdürebilmesi için Allah'ın merhamet, sevgi, iyilik yüklediği insanlara ihtiyacımız var. Bu insanlar hayatımızda olmadığı müddetçe zorluklar yaşayacağımız aşikardır. Allah iyi niyetli ve merhametli insanların yüzünden kıyametin kopmadığını söylüyor. Oğuzhan başkanımız sürekli yanımızda olduğundan dolayı kendisine yönetim kurulu üyelerine ve Malatya Ticaret ve Sanayi Odasına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA