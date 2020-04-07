MTSO'da online belge dönemi başladı Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) online belge dönemi başladı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) online belge dönemi başladı.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Malatya Ticaret ve Sanayi Odasında başlatmış olduğumuz dijital dönüşüm hamlesi kapsamında yeni ara yüzü ve teknolojisi ile web sitemizde online belge dönemi başlamıştır. Web sitemiz üzerinden üyelerimiz oda kayıt belgesi Türkçe ve İngilizce faaliyet belgesi Türkçe ve İngilizce ihale durum belgesi ve ticaret sicil gazetesi gibi bazı evrakları odaya gelmeden ücretsiz alabilecekler" dedi.

Korona virüs ile mücadele edilen bu günlerde üyelerinin ihtiyaç duydukları belgeleri 7/24 online olarak www.malatyatso.org.tr adresinden temin edebileceklerine dikkat çeken Sadıkoğlu, bu sistemin tüm üyelerine hayırlı olmasını temenni etti. - MALATYA

Kaynak: İHA