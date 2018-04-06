Mtso'da Başkan Ayhan Kızıltan Oldu

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'nda (MTSO) yapılan başkanlık ve yönetim kurulu seçimini, resmi olmayan sonuçlara göre 64 oyla Ayhan Kızıltan ve yönetimi kazandı.

Geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimle meslek komite üyeleri ile meclis üyelerini belirleyen MTSO'da, bugün yeni yönetim kurulu belirlendi. Şerafettin Aşut'un aday olmadığı, Ayhan Kızıltan ile Hakan Kayacı'nın başkanlık için yarıştığı seçimde, sonuçlar belli oldu. 99 meclis üyesi, sabah 09.00'dan 15.00 kadar oy verdi. Oy verme işleminin ardından sandıklar açılarak tek tek sayıldı. Seçimler sonunda, 64 oy alan Ayhan Kızıltan MTSO'nun 20. başkanı olmayı başardı. Rakibi Hakan Kayacı ise 30 oy alırken, 5 oy geçersiz sayıldı.

MTSO Meclis Başkanı, başkan yardımcıları ve katip üyelerinin seçimi için ise oy verme işlemleri devam ediyor.

Ayhan Kzıltan'ın yönetiminde şu isimler yer aldı: " Ali Fuad Budur, Hakan Sefa Çakır, Çetin Kanar, Yasemin Taş, Yalçın Darıcı, Nedim İkanç, Ahmet Belice, İsa Çani, Cem Bucuge, Hacı Halil Kürek." - MERSİN