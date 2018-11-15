Mtso Başkanı Yılmaz'dan 'Manisa'ya Hizmet' Vurgusu

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ve yönetimi Manisa Valisi Ahmet Deniz'e 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulunarak tek amaçlarının Manisa'ya hizmet olduğunu ve bu doğrultuda her türlü işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (Manisa TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Manisa TSO Meclis Başkanı Ümit Türek ve Manisa TSO Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte, Manisa Valisi Ahmet Deniz'i ziyaret etti.

Ziyarette Manisa TSO Başkan Yardımcısı Sezen Şenay, Yönetim Kurulu Üyeleri Akın Saadettin Gezgin, Ali Karanfilci, Galip Berk, Hüseyin Hasacar, Mehmet Ali Altınkuş, Tevfik Aslaner ile Genel Sekreter Filiz Kavaklı da yer aldı.

Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, ziyarette yaptığı konuşmada Vali Ahmet Deniz'e yeni görevinde başarılar diledi. Başkan Yılmaz, "Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak tek amacımız Manisa'ya hizmet. Yönetim Kurulu arkadaşlarımızla birlikte ben değil, biz düşüncesi ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birlik ve beraberliğe her zaman önem gösteriyoruz. Dolayısıyla biz valimizin her zaman emrindeyiz. İnşallah Manisa'ya birlikte en güzel şekilde hizmet ederiz. Kendilerine Şehzadeler kentimiz Manisa'ya hoş geldiniz diyorum, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Valisi Ahmet Deniz, "Tarımı ile sanayisi ile gördüğüm kadarıyla üzerine hep beraber çok şeyleri koyabileceğimiz bir şehir. Türkiye'nin gelişim sürecine Manisa'nın katkıları çok büyük. Cumhuriyetimizin 100. yılına inşallah az sorunlu, çok üreten, daha çok üreten bir Manisa olsun arzusundayız. Teknoloji üreten, ileri teknoloji üreten bir şehir. Zaten bunun alt yapısı Manisa'da mevcut. Türkiye'nin örnek şehirlerden bir tanesi. İşsizlik rakamlarının en az olduğu bir şehir. Hem kültür alanlarında, spor alanlarında, sosyal alanlarda da farklı projelerle şehrimizi inşallah hep birlikte daha güzel yerlere taşıyacağız" diye konuştu. - MANİSA