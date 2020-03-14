MTSO Başkanı Yılmaz'dan "haksız fiyat artışı" açıklaması Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Mehmet Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının Türkiye'de görülmesi sonrası başta maske, temizlik ve hijyen ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı gerekli cezaları vereceklerini söyledi.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Mehmet Yılmaz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının Türkiye'de görülmesi sonrası başta maske, temizlik ve hijyen ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı gerekli cezaları vereceklerini söyledi.

Yılmaz, MTSO'da düzenlediği basın toplantısında Kovid-19 vakalarının Türkiye'de görülmesi sonrası fiyatlarda fırsatçılık yaparak vatandaşları mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacaklarını belirtti.

Bununla ilgili oda olarak araştırma başlattıkları dile getiren Yılmaz, "Manisa Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı oda olarak disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi bir kez daha buradan sizler vasıtasıyla kamuoyuna duyurmak istedik." dedi.

Yılmaz, başta gıda ürünleri olmak üzere pek çok üründeki fiyat artışını gözlemlediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Felaketten beslenmek yerine bugünlerde vatandaşımızın yanında olup birlik örneği göstermeliyiz. Maske, dezenfektan ve kolonyaya olan yoğun talep, bu ürünlerin fiyatını bütün dünyada artırdı, ancak bizde bu artışın 50 katına varan spekülatif oranlarda yapıldığı belirtiliyor. Bunlar gerçekten çok üzücü. Oda üyelerimizden meslek onuruna veya meslek düzen ve geleneklerine uymayan eylem ve davranışlarda bulunanlarla, müşterisine karşı mesleki görevini yapmayan veya görevinin gerektirdiği dürüstlüğe uygun şekilde davranmayanlar hakkında kanunda yazılı disiplin cezalarını uygulama yetkisine sahibiz. Herkes bilmeli ki vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız."

Kaynak: AA