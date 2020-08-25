MTSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü mesajı
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MTSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü mesajı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malazgirt Zaferi'nin 949. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

MTSO Başkanı Sadıkoğlu'ndan Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü mesajı
25.08.2020 18:49 | Son Güncelleme: 25.08.2020 18:59

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malazgirt Zaferi'nin 949. Yıldönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

MTSO Başkan Sadıkoğlu, Türk Milleti'ne Anadolu'nun kapılarının ardına kadar açılmasını sağlayan 1071 Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünü coşku, heyecan ve gururla kutladıklarını belirtti. Sadıkoğlu, konu ile ilgili mesajında, "Ülkemizin tarihi diğer milletlere örnek olacak birçok zaferle doludur. Malazgirt Zaferi de Türk Milleti'nin kaderini değiştiren en şanlı zaferlerimizden birisidir. Büyük ecdadımızın bize bıraktığı bu gurur gelecek için bize ışık tutmakta ve inandıktan sonra her şeyin üstesinden gelebileceğimizin en açık örneği olmaktadır. Bugün milletimiz aynı inanç ve kararlılıkla birlik ve beraberliğine sahip çıkmakta, geçmişinden daha görkemli bir geleceğe ulaşmak için birlikte çalışmaktadır. Yıllardır 'Malazgirt Ruhu' milletimize ilham kaynağı olmuş ve 15 Temmuz gecesi milletimiz yine aynı destanı bu sefer yürekleriyle yazmıştır. Umut ediyoruz ki ülke ekonomimizde 'Malazgirt Ruhu' gibi yeniden canlanıp üretime, ihracata, teknolojik yenilenmeye doğru ilerler. Bütün ihtiyaçlarını kendisi üretebilecek bir dönüşüme sahip olarak coğrafyamızda örnek sanayisi olan bir ülke haline gelmeyi umut ediyoruz. İş dünyası olarak bütün arzumuz budur. Bu duygu ve düşüncelerle 26 Ağustos 1071 yılında kazandığımız Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümünde Anadolu'yu bizlere ebedi vatan kılan Sultan Alparslan ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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