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MTSO Başkanı Sadıkoğlu gazetecilerle bir araya geldi

MTSO Başkanı Sadıkoğlu gazetecilerle bir araya geldi
AA / Yeter Erdine - Haberler | Güncel

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, gazetecilerle bir araya geldi.

MALATYA (AA) - Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, gazetecilerle bir araya geldi.

Oda binasında Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen toplantıda odanın faaliyetlerine ilişkin sinevizyon gösterimi yapıldı.

Sonrasında bir konuşma yapan Sadıkoğlu, gazetecilerin mesai, yağmur, kar, çamur dinlemeden çalıştığını ve fedakarca görevini yerine getirdiğini söyledi.

Toplantıya katılan basın mensuplarına teşekkür eden Sadıkoğlu, kendilerinin de iş insanları olarak Malatya ekonomisini geliştirmek ve katma değer sağlamak için aynı özveri ile çalıştığını anlattı.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner de Çalışan Gazeteciler Günü'nün önemini belirtti, Sadıkoğlu'na teşekkür etti.

Toplantıya katılan basın kuruluşu ve derneklerinin temsilcileri de Sadıkoğlu'na teşekkür etti.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri

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