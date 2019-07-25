MTSO Başkanı Sadıkoğlu basınla kahvaltıda buluştu

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu 24 Temmuz Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Burada konuşan Sadıkoğlu, basının önemine işaret ederek, "Biz Malatya'da yerel basının güçlenmesinin Malatya'ya katkı sağlayacağını ve Malatya'yı daha ileri taşıyabileceğinin bilincindeyiz. Bu anlamda sizlere nasıl katkı sağlayabiliriz, gazetecilerin problemleri ile ilgili nasıl kamuoyu oluşturabiliriz, bu konuda her zaman yanınızda olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Bizler Malatya Ticaret ve Sanayi Odasına geldiğimizden bu güne şehrimizin ileri gitmesine katkı sağlayıp Malatya'nın vizyonunu daha üst seviye tırmandırmak için mücadele ediyoruz. Bizim kısır çekişmelerle tartışmalarla, iftiralarla kaybedecek bir zamanımızın olmadığını da biliyoruz. Bu mantıkla sadece icraatlarımızın üzerine düşerek, icraatlarla ilgili gündeme gelmek istiyoruz. Bunun için de sizlerin diyaloglarına ve istişarelerine açık olduğumuzu ifade etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Daha sonra basın mensuplarıyla sohbet ederek istişarelerde bulunan Sadıkoğlu, basın mensuplarının görüş ve önerilerini dinledi. - MALATYA

Kaynak: İHA