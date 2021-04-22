MTSO Başkan Sadıkoğlu, TOBB çevrimiçi Mobilya ve Orman Ürünleri Meclis Toplantısı'na katıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) çevrimiçi Mobilya ve Orman Ürünleri Meclis Toplantısı'na katıldı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) çevrimiçi Mobilya ve Orman Ürünleri Meclis Toplantısı'na katıldı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sadıkoğlu çevrimiçi toplantıda yaptığı konuşmada, mobilya ve orman ürünleri sektörünün yılın ilk çeyrek ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15'lik artışla 1,5 milyar dolara ulaştığını belirtti.

İhracatın 962 milyon dolarını mobilyanın oluştuğunu aktaran Sadıkoğlu, mobilyada dünyanın 8. büyük ihracatçısı konumuna gelindiğini ifade etti.

Mobilya sektöründe yaşanan talep artışının hammadde ihtiyacını da artırdığına işaret eden Sadıkoğlu, "Son zamanlarda ülkemizin dört bir yanından, MDF, sunta, sünger gibi mobilya hammaddelerinin temininde güçlük yaşandığı iletiliyor. Tedarik sorunlarının sürmesi mobilya ihracatımızdaki artış ivmesini korumamızı güçleştiriyor. Aslında bu durumu tüm hammaddelerde yaşıyoruz. Polietilen, PVC gibi plastik hammaddelerinden paslanmaz sac ve yassı saca, düz camdan inşaat demirine kadar birçok hammaddenin hem fiyatı artıyor, hem de temin süreçleri uzuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş