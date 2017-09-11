Mtso Başkan Adayı Sadıkoğlu'nun Seçim Ofisinin Açılışı Yapıldı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkan adayı, iş adamı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nun seçim ofisi dualar eşliğinde açıldı.



Kuran tilaveti ve duaların okunduğu seçim bürosu açılışına çok sayıda vatandaş ile esnaf katıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapan Sadıkıoğlu,"Malatya'ya yeni bir vizyon katmak, Malatya'nın temel değerlerini referans alarak şehrimizi daha ileri seviyelere taşımak adına yola çıktık" dedi. Yaklaşık 17 yıldır ticaret erbabı olarak Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda meclis üyeliğinden komite üyeliğine, yönetim kurulu üyeliğinden çeşitli kurul üyeliklerine kadar farklı alanlarda görev yaptığını aktaran Sadıkoğlu, "Malatya barındırdığı potansiyeller bakımından köklü bir ticaret ve sanayi kimliğine sahip olmasına rağmen, bu köklü kimlik layıkıyla temsil edilmemektedir. Üyelere sadece aidat ödeyen gözüyle bakılan bir süreçte ben ve yol arkadaşlarım, 'Malatya ekonomisi için yapacak çok iş var" sloganı ile ticaret sanayi odası yönetimine talip olduk. Paradigmasını yeni nesil girişimci üzerine kuran bu ekip kısa, orta ve uzun vadede Malatya'da her ticaret erbabına ve sanayiciye yeni bir vizyon katmak için yola çıkmış bulunmaktadır" ifadelerini kullandı.



Meselelerinin Malatya ekonomisinin geleceği olduğunu belirten Sadıkoğlu, "Mesele sadece makamı işgal etmek meselesi değildir. Mesele işgal ettiğin makamı layıkıyla temsil etme meselesidir. Öyle ki, yılda bir kez, üyesini aidat için arayan, 4 yılda bir seçimlere 2 ay kala kapı kapı dolaşıp hatır için oy isteyen bir zihniyet Malatya'ya hiç bir anlamda katma değer sağlayamaz. Bizim meselemiz, Malatya ekonomisinin geleceğidir. Bizim meselemiz, üyelerimiz sıkıntılarıyla hemhal olma meselesidir. Bizim meselemiz, üyelerimizin iş yaşamını kolaylaştıran yolları açma meselesidir. Bizim meselemiz, üyelerimiz adına anlaşmalar yaparak giderlerini düşürme meselesidir. Meselemiz, iş dünyamıza her anlamda katma değer sağlamak meselesidir. velhasıl meselemiz Malatya'dır" şeklinde konuştu.



Malatya Ticaret ve Sanayi Odasının zihinsel anlamda da gençleşmeye ihtiyacı olduğunu da kaydeden Sadıkoğlu, "Bu kutlu yolculuğun amacı, bir makamı işgal etmek değil, o makamı tüm üyelerinin hizmetkarı haline getirmektir. Hiç şüphe yok ki, Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yılında Malatya'nın da sanayisi ve ticareti ile hak ettiği yere gelmesi, ticaret ve sanayi odası öncülüğünde olacaktır. Bu öncülük ise vizyon gerektirir. Bu öncülük birikim gerektirir. Bu öncülük durmadan çalışmayı gerektirir. Biz bu öncülüğe hazırız. Evet, genciz ama tecrübesiz değiliz. Heyecanlıyız çünkü bu şehir için bir idealimiz var. Bu ideali, hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ben, bu vesile ile seçim büromuzun açılışına katılan değerli misafirlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum, Allah memleketimiz için hayırlısını nasip etsin" diye konuştu. - MALATYA