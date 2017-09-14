Mtso Başkan Adayı Namık Şahin Açıklaması

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) başkan adayı Namık Şahin, Malatya ikliminin alternatif ürün yetiştirmeye müsait olduğunu kaydederek, "Malatya'da çeşitli ürünlerin yetiştirilmesi hem üreticilerimizin hem de esnafımızın işine gelir" dedi.



Malatya Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığına aday olan iş adamı Namık Şahin, Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Celal Akbay'ı ziyaret etti. Sektörde bulunan esnafın problemlerinin konuşulduğu ziyarette Namık Şahin, MTSO seçimlerinde destek istedi. Ziyarette konuşan başkan adayı Şahin, "Malatya'da alternatif ürünlerin Malatya ikliminde yetişebileceğine inanıyoruz. Bununla ilgili bazı çalışmaların yapıldığını biliyoruz. Malatya'da üretilecek ürün çeşitliliği çiftçimiz kadar buradaki esnafımızın da işini kolaylaştıracaktır. Bu anlamda yapılacak çalışma ve teşviklerden daha fazla faydalanmak gerekiyor. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası, yapılacak benzeri çalışmalarda daha fazla rol alması gerekiyor" şeklinde konuştu. Malatya'da bulunan sebze ve meyve komisyoncularının kaliteli ve ucuz ürünlerin tedarikinde önemli görevler üstlendiğini belirten Şahin, Celal Akbay şahsında kendilerine teşekkür etti.



Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği Başkanı Celal Akbay ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, MTSO seçimlerinin hayırlı olmasını temenni etti. - MALATYA