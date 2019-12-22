22.12.2019 16:32 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:37

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) akreditasyon denetiminde üst sınıfa yükseldi.



TOBB tarafından yürütülen akreditasyon denetim sonucunda, C sınıfı belgeye sahip olan MTSO başarılı bulunarak, B sınıfı tam standartlarında hizmet veren odalar arasında yerini aldı.



TOBB'ye bağlı oda ve borsalara kalite bilincinin yerleştirilmesi, çalışma sisteminin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilmesi, oda ve borsalar arasındaki sistemlerinin birbirine yakınlaşmasının sağlanması suretiyle Avrupa Oda, Borsa sistemine uyumunun gerçekleştirilmesini amaçlayan akreditasyon sisteminde Malatya Ticaret ve Sanayi Odası denetimler sonucu bir üst sınıfa yükseldi.



2005 yılından itibaren TOBB tarafından yürütülen akreditasyon çalışmaları ile üyelerine 5 yıldızlı hizmet vermeyi amaç edinen oda ve borsalara düzenli aralıklarla yapılan denetimlerde başarı durumlarına göre dereceler veriliyor.



Türk Loydu Vakfı Temsilcisi Özlem Savran tarafından gerçekleştirilen denetimde TOBB'den gözlemci olarak Başak Akayık hazır bulundu.



Denetimler nezdinde 105 başlıkta denetime tabi tutulan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası C'de bulunan Akreditasyon derecesini denetimler sonucunda başarılı bulunarak akreditasyonda B seviyesine yükseltildi.



Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Türkiye'deki seçkin odalar derecesine adını yazdıran MTSO istikrarla çalışmalarını yürütmeye devam edecektir" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA