MTSKS-5 ehliyet sınavı ne zaman yapılacak? 2017 ehliyet sınavı takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı (MTSKS) yılda 5 kez yapılıyor. MTKS-4 sınavı 7 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirilmişti. Ehliyet sınav sonuçları (MTSKS- 4 ) Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi sayfası üzerinden bugün açıklandı. Bir gün gecikmeli olarak açıklanan ehliyet sınavının sonuç duyurusu MEB'in ana sayfası üzerinden yapıldı.

Sürücü belgesi almaya hak kazanmak isteyen adaylar şimdi de 5.cisi düzenlenecek ehliyet sınavının tarihine ilişkin bilgi almak üzere sorgulamalara başladı. MTSKS-5 sınavının ne zaman yapılacağı, ehliyet sınavı takvimi ve ehliyet sınavıyla ilgili tüm önemli detaylara haberimizden erişebilirsiniz.

2017 YILI EHLİYET SINAV TAKVİMİ

Ehliyet sınavı senede beş kere yapılmaktadır. İlk sınav Şubat ayında, ikinci sınav ise Mayıs ayında gerçekleştirildi.

2017/MTSKS-2 20 MAYIS 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-3 29 TEMMUZ 2017( saat 14.00)

2017/MTSKS-4 07 EKİM 2017 (saat 14.00)

2017/MTSKS-5 23 ARALIK 2017(saat 14.00)

EHLİYET SINAVINDA HANGİ ALANDAN KAÇ SORU SORULUYOR?

Ehliyet teori sınavlarında ilk yardım ve sağlık bilgisi testinden 12, trafik ve çevre bilgisi dersinden 23, motor ve araç tekniği bilgisinden 9, trafik adabı dersinden 6 olmak üzere sürücü adaylarına 50 soru yöneltiliyor.

EHLİYET SINAVININ GEÇERSİZ SAYILDIĞI DURUMLAR NELERDİR?

Ehliyet sınavları bazı durumlarda geçersiz sayılabiliyor. MEB'in resmi sitesinde yayınlanan kılavuza göre o durumlar şunlar:

*Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

*e-Sınav ekranındaki fotoğraf ve bilgilerle nüfus cüzdanındaki veya sınava giriş belgesindeki bilgilerde uyuşmazlık olması,

*Herhangi bir kursiyerden ya da dokümandan kursiyerin kopya çektiğinin salon görevlilerince tespit edilmesi, . Kursiyerin yerine başkasının sınava girmesi *Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar, saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz ve benzeri iletişim araçları, defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında kursiyerin yanında bulundurması,

*e-Sınav uygulama cihazlarına ve merkez demirbaşlarına zarar verilmesi,

*Sınav komisyon görevlilerinin veya salon görevlilerinin, hazırladığı raporlarda/tutanaklarda veya sınav uygulamasında kaydedilen kamera görüntülerinde, kursiyerin Yönergede belirtilen sınav kurallarını ihlal ettiğinin belirlenmesi.