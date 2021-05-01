MTOSB Başkanı Tekli: "Üretmeye devam ediyoruz"
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MTOSB Başkanı Tekli: "Üretmeye devam ediyoruz"

MTOSB Başkanı Tekli: 'Üretmeye devam ediyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, tam kapanma sürecinde de bakanlıkların genelgeler ile koyduğu kurallar çerçevesinde üretmeye ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi (MTOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, tam kapanma sürecinde de bakanlıkların genelgeler ile koyduğu kurallar çerçevesinde üretmeye ve ülke ekonomisine katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

MTOSB Başkanı Sabri Tekli, bir açıklama yaparak, hükümetin aldığı kararlar ve İçişleri Bakanlığı genelgesindeki kurallara sonuna kadar riayet ederek üretim hatlarının durmayacağını ifade etti.

"Ülkemizin üretime ihtiyacı var"

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararının oldukça önemli olduğunun altını çizen Tekli, "Vaka sayılarının azalması ve normalleşmeye geçme açısından alınan tedbirlerin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu anlamda da iş yerlerimizde işçilerimizin sağlığı açısından üst düzey tedbirlerimizi alarak, yayınlanan genelgelere sonuna kadar riayet ederek çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülkemizin hiç olmadığı kadar üretime ihtiyacı var. Dünyanın birçok yerinde üretim hatlarında yavaşlamalar mevcut. Buna karşın ülke tarihimizde görülmemiş ihracat rakamlarına ulaşarak rekor üzerine rekor kırıyoruz. Bu zorlu süreçte sorumluluktan kaçınmadan yatırım yapmaya devam eden sanayicilerimiz var. Üreten, istihdam sağlayan ve ihracata katkıda bulanan tüm sanayicilerimizi teker teker tebrik ediyorum" dedi.

"Sorumluluğumuzun bilincindeyiz"

Sanayiciler olarak üzerlerine düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Tekli, "Bu süreçte organize sanayi bölgelerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Organize sanayi bölgelerine yatırım yapan sanayicilerimiz için devletimizin sağladığı imtiyazlar bu zorlu süreci kolaylıkla atlatmamızda büyük etken oluyor. KOBİ'lerimizin içerisinde bulunduğu sıkıntıların farkındayız. Pandeminin getirdiği olumsuzluklar ülkemizi, hatta tüm dünyayı derinden sarstı. Bu süreci daha hızlı atlatabilmemiz için alınan kararlara uymamız, özellikle maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu sadece kendi sağlığımız için değil, etrafımızdaki sevdiklerimizin sağlıkları açısından ve bir yıldır devam eden pandemi sürecinde ekonomik açıdan zor günler geçiren KOBİ'lerimizin bir an evvel normal şartlarda çalışmaya başlaması için de yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

"Tüm emekçilerimizi kutluyorum"

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününde emekçilerin bayramını da kutlayan Tekli, "Başta bölgemizde çalışan 20 bin emekçimiz olmak üzere, alın teri ile emeği, ekmeği için mücadele eden tüm işçilerimizin Emek ve Dayanışma Gününü kutluyorum. Bir yatırımın en önemli ayağının insan gücü olduğunun bilinciyle tüm dünya için daha güzel 1 Mayıs'lara sağlık ve mutluluk içerisinde kavuşmayı temenni ederim" dedi. - MERSİN

MTOSB Başkanı Tekli: 'Üretmeye devam ediyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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