SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› MTOD: İletişim ihtiyaçlarını karşılamak için vatandaşlarımızın yanındayız - Ekonomi
Telekom, Türkiye, Ekonomi

MTOD: İletişim ihtiyaçlarını karşılamak için vatandaşlarımızın yanındayız

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (MTOD), telekom operatörleri olarak her koşulda kesintisiz iletişimin önemine dikkat çekerek, "Türkiye'nin her köşesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mobil-sabit altyapımız ve dijital servislerimizle vatandaşlarımızın yanında olmaya...

19.03.2020 08:40 | Son Güncelleme: 19.03.2020 08:40
MTOD: İletişim ihtiyaçlarını karşılamak için vatandaşlarımızın yanındayız

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (MTOD), telekom operatörleri olarak her koşulda kesintisiz iletişimin önemine dikkat çekerek, "Türkiye'nin her köşesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mobil-sabit altyapımız ve dijital servislerimizle vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz" açıklaması yaptı.

MTOD adına yapılan açıklamada, "Son olarak, 2020 yılı başında Çin'de ortaya çıkarak hızla bütün dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "küresel salgın hastalık" ilan edilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ülke olarak yürüttüğümüz mücadele kapsamında, telekom sektörünün kritik önemini bir kez daha görmüş olduk" denildi.

Açıklamada, "Bu süreçte vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik yürüttüğümüz çalışmalarımız hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz" denilerek, şöyle devam edildi: "Milli Eğitim Bakanlığı'mızın öncülüğünde, öğrencilerin uzaktan eğitim alabilmesi için tasarlanan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulamasında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mobil iletişim desteğini fazlasıyla ve memnuniyetle sağlayarak, öğrencilerin uzaktan öğrenme süreçlerine destek oluyoruz."Yurt dışındaki abonelerimizin konsolosluklar ile rahatça iletişime geçerek gerekli bilgilendirmelere erişebilmeleri için Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne yapılan aramaları ücretsiz hale getirdik."Çalışanlarımızın sağlığı birinci önceliğimiz. Bu nedenle evden çalışabilecek bütün çalışanlarımızın işlerini evlerinden yapabilmelerini sağlayan düzenlemeleri hayata geçirdik."Müşterilerimizin taleplerini karşılamak amacı ile açık olan mağazalarımız, çağrı merkezlerimiz ve kritik birimlerimizin çalışma alanlarını kişisel temas mesafesini artıracak şekilde yeniden düzenledik. "Bu ortamlarda Sağlık Bakanlığı'mızın açıkladığı hijyen kurallarını uyguluyoruz.Veri merkezlerimiz, bizlerden hizmet alan şirketlerimizin artan müşteri taleplerine rağmen kendi müşterilerine kesintisiz hizmet vermeye devam edebilmeleri için tam kapasite ile çalışmaya devam etmektedir."Önümüzdeki günlerde ekosistemimizdeki paydaşlarımıza destek olmak için gerekli çabaları göstereceğiz."Tüm bunlara ek olarak vatandaşlarımızın mümkün olduğunca evlerinde kalmaları ve sosyal mesafeyi korumaları gereken bu günlerde abonelerimiz işlemlerini evlerinden çıkmadan, mobil uygulamalarımız (Turkcell Dijital Operatör, Türk Telekom Online İşlemler ve Vodafone Yanımda) ve online kanallarımız üzerinden yapabilirler.

"Sektör olarak, Türkiye'nin iletişiminin kesintisiz devam etmesi için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreci Devletimizin ve milletimizin birlikteliğiyle hep beraber aşacağımıza inancımız tam."


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Çin'den sevindirici haber var! 4 ay sonra bir ilk yaşandı Ekonomi
Çin'den sevindirici haber var! 4 ay sonra bir ilk yaşandı
'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu Ekonomi
"Virüslüyüm" diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi, sonucu ağır oldu
Karantinaya alınanlara dağıtılan paketin içindekiler ortaya çıktı Ekonomi
Karantinaya alınanlara dağıtılan paketin içindekiler ortaya çıktı
Sosyal medyaya damga vurdu! 'Paniğe kapılmayın' sözünü en iyi anlatan görüntü Ekonomi
Sosyal medyaya damga vurdu! "Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi Ekonomi
Virüsü 3 saniyede yok eden milli tedavi yöntemi için harekete geçildi
Kendini eve kapatan İrem'in koronavirüs videosuna tepki yağdı Ekonomi
Kendini eve kapatan İrem'in koronavirüs videosuna tepki yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Alaves'te 15 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Alman medyası koronavirüsün yeni belirtilerinin keşfedildiğini duyurdu
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı
WhatsApp, koronavirüsle ilgili sahte haber yapanlara karşı iki yeni girişim başlattı
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
İstanbul'da 'koronavirüse iyi geliyor' diye içtikleri alkol 3 kişiyi canından etti
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüse karşı geliştirilen aşının ilk testlerine başlandı
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğü, eşinin de karantinada olduğu iddia edildi
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı
Fransa'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 264'e ulaştı
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
Sakarya'da cemaatle namaz kılma isteği tartışmaya dönüştü
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor
Karantinadaki vatandaşların yurtta, yakınlarının ise çevrede bekleyişi devam ediyor
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek
Son Dakika: N95, FFP2 ve FFP3 maskeleri artık eczanelerden reçeteyle temin edilecek
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle 147 kişi daha hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ikinci ölüm gerçekleşti, vaka sayısı bir günde iki kat arttı
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
Ford'un ardından Toyota da Türkiye'de üretimi durdurma kararı aldı
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor
Bilim insanlarından hayat kurtaracak araştırma! Kovid-19, plastikte tam 3 gün yaşıyor
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu
Pavyon ve gece kulüplerinin kapatılması Ankaralı vatandaşımızı durduramadı
Pavyon ve gece kulüplerinin kapatılması Ankaralı vatandaşımızı durduramadı
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Gamze Özçelik, mahkeme kararıyla eski eşi Uğur Pektaş'ın çocuğunu görmesini yasakladı
Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz
Karantinadan kaçırılan Güzide Sofi'nin babası konuştu: Asıl mağdur biziz
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı
Ünlü sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi
Ünlü sunucu Erhan Çelik ve eşi Özlem Gültekin'in bebeği dünyaya geldi
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor
Koronavirüs anketine göre insanların %94'ü ellerini düzenli olarak yıkıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Mehmet Ersoy Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ece Erken Meryem Uzerli Mustafa Sandal Seren Serengil
Spor Okan Buruk Bülent Uygun Ünal Karaman Rıza Çalımbay Recep Tayyip Erdoğan
Daha Fazla Mart Türk Vatandaş Futbolcu
Şu an buradasınız: MTOD: İletişim ihtiyaçlarını karşılamak için vatandaşlarımızın yanındayız - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2020 09:25:36. #1.15#
title