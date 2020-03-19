MTOD: İletişim ihtiyaçlarını karşılamak için vatandaşlarımızın yanındayız Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (MTOD), telekom operatörleri olarak her koşulda kesintisiz iletişimin önemine dikkat çekerek, "Türkiye'nin her köşesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mobil-sabit altyapımız ve dijital servislerimizle vatandaşlarımızın yanında olmaya...

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (MTOD), telekom operatörleri olarak her koşulda kesintisiz iletişimin önemine dikkat çekerek, "Türkiye'nin her köşesinde iletişim ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için mobil-sabit altyapımız ve dijital servislerimizle vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz" açıklaması yaptı.

MTOD adına yapılan açıklamada, "Son olarak, 2020 yılı başında Çin'de ortaya çıkarak hızla bütün dünyaya yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından "küresel salgın hastalık" ilan edilen yeni tip koronavirüs (Covid-19) ile ülke olarak yürüttüğümüz mücadele kapsamında, telekom sektörünün kritik önemini bir kez daha görmüş olduk" denildi.

Açıklamada, "Bu süreçte vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya yönelik yürüttüğümüz çalışmalarımız hakkında kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz" denilerek, şöyle devam edildi: "Milli Eğitim Bakanlığı'mızın öncülüğünde, öğrencilerin uzaktan eğitim alabilmesi için tasarlanan Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uygulamasında kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan mobil iletişim desteğini fazlasıyla ve memnuniyetle sağlayarak, öğrencilerin uzaktan öğrenme süreçlerine destek oluyoruz."Yurt dışındaki abonelerimizin konsolosluklar ile rahatça iletişime geçerek gerekli bilgilendirmelere erişebilmeleri için Konsolosluk Çağrı Merkezi'ne yapılan aramaları ücretsiz hale getirdik."Çalışanlarımızın sağlığı birinci önceliğimiz. Bu nedenle evden çalışabilecek bütün çalışanlarımızın işlerini evlerinden yapabilmelerini sağlayan düzenlemeleri hayata geçirdik."Müşterilerimizin taleplerini karşılamak amacı ile açık olan mağazalarımız, çağrı merkezlerimiz ve kritik birimlerimizin çalışma alanlarını kişisel temas mesafesini artıracak şekilde yeniden düzenledik. "Bu ortamlarda Sağlık Bakanlığı'mızın açıkladığı hijyen kurallarını uyguluyoruz.Veri merkezlerimiz, bizlerden hizmet alan şirketlerimizin artan müşteri taleplerine rağmen kendi müşterilerine kesintisiz hizmet vermeye devam edebilmeleri için tam kapasite ile çalışmaya devam etmektedir."Önümüzdeki günlerde ekosistemimizdeki paydaşlarımıza destek olmak için gerekli çabaları göstereceğiz."Tüm bunlara ek olarak vatandaşlarımızın mümkün olduğunca evlerinde kalmaları ve sosyal mesafeyi korumaları gereken bu günlerde abonelerimiz işlemlerini evlerinden çıkmadan, mobil uygulamalarımız (Turkcell Dijital Operatör, Türk Telekom Online İşlemler ve Vodafone Yanımda) ve online kanallarımız üzerinden yapabilirler.

"Sektör olarak, Türkiye'nin iletişiminin kesintisiz devam etmesi için durmaksızın çalışmaya devam ediyoruz. İçinde bulunduğumuz bu zorlu süreci Devletimizin ve milletimizin birlikteliğiyle hep beraber aşacağımıza inancımız tam."

Kaynak: DHA