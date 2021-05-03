MTO'dan ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi
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MTO'dan ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi

MTO'dan ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Marmaris Ticaret Odası (MTO), ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi dağıttı.

Marmaris Ticaret Odası (MTO), ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere yardım paketi dağıttı.

MTO'dan yapılan açıklamaya göre, salgın dönemindeki ekonomik sıkıntılardan dolayı ilçedeki 1538 ihtiyaç sahibi aileye, temel gıda malzemelerinin olduğu yardım kolisi dağıtımı yapıldı.

Bütçesi MTO ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından karşılanan ramazan yardım paketleri, muhtarlıklar ve MTO Yönetim Kurulu ile meclis üyeleri tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen MTO Başkanı Mutlu Ayhan, şunları ifade etti:

"İhtiyaç sahiplerine elimizden gelen desteği vermek için uğraşıyoruz. Geçtiğimiz yıl 1150 olarak belirlenen ihtiyaç sahibi aile sayısı, bu yıl salgının yarattığı ekonomik sıkıntılar sonucu 1538'e ulaştı. Umuyorum en kısa sürede birlik ve beraberlik içinde bu zor günleri atlatacağız. Bu vesileyle tüm üyelerimizin ve Marmaris halkının yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da en içten dileklerimle kutlar, sağlıklı günler getirmesini dilerim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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